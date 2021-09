Me katër pikë pas tre ndeshjeve, Polonia kërkon me çdo kusht fitoren përballë Shqipërisë, çdo rezultat tjetër do të ndërlikonte jo pak ecurinë e tyre në kualifikueset e Botërorit “Katar20 22”. Në kapin polak janë të bindur se kjo nuk është një sfidë e lehtë, përballë do të kenë një skuadër pak italiane e aftë të bëjë keq me anë të kundërsulmeve:

“Ne e dimë se çfarë mund të bëjë rivali. Ky ekip është pak ‘italian’, me një trajner italian, me shumë lojtarë të Serisë A. Të gjithë i njohim këta lojtarë”, tha mbrojtësi polak Glik.

Në të njëjtën linjë është dhe trajneri Paulo Soza i cili pranon se ekipi është jo pak nën presion: “Presioni është pjesë e punës sonë, por është presion pozitiv. Do të jetë e vështirë për ne të përplasemi në fushën e lojës, do të na duhet të luajmë shpejt dhe të mbajmë peshën e lojës në mënyrë të përshtatshme. Do të ketë shumë duele një për një. Ne do të duhet të përpunojmë situatat tona. Të gjitha momentet e lojës janë të rëndësishme. Për rivalët tanë janë të rëndësishme të kundërsulmojmë”, theksoi trajneri i Polonisë.

