Austriakët e pavaksinuar kundër koronavirusit do të duhet të futen në një bllokim, deklaroi sot kancelari, Alexander Schallenberg dhe krerët e qeverive të landeve.

Krerët e qeverive të shteteve federale të Austrisë u takuan sot në një video-konferencë me kancelarin Alexander Schallenberg për të diskutuar një bllokim për njerëzit që nuk janë vaksinuar ende kundër Covid-19.

Sipas një drafti, kufizimet e daljes do të hyjnë në fuqi me dekret që të hënën dhe do të zbatohen fillimisht deri më 24 nëntor.

Njerëzit e pavaksinuar do të lejohen të largohen nga shtëpia e tyre vetëm për të kryer detyra specifike jetike.

Tashmë ka kufizime të mëdha për këtë grup – për shembull, ata duhet të tregojnë një test negativ të koronavirusit për të shkuar në punë dhe nuk mund të marrin pjesë në shumë aspekte të jetës publike.

Bllokimi për të pavaksinuarit synon të shtyjë më shumë njerëz të vaksinohen, si dhe të reduktojë kontaktet sociale dhe të frenojë një valë të katërt të koronavirusit.

Pothuajse çdo ditë po vendosen rekorde për infeksione në Austri. Të shtunën, autoritetet regjistruan më shumë se 13 000 infeksione. Incidenca shtatëditore e infeksioneve të reja për 100 000 banorë u rrit në 814,6

