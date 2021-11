Britania u bë sot vendi i parë në botë që miratoi një pilulë antivirale që mund të ndryshojë luftën ndaj COVID-19, të zhvilluar bashkërisht nga Merck dhe Ridgeback Biotherapeutics, në një nxitje për luftën kundër pandemisë.

Sipas Reuters, Agjencia Rregullatore e Barnave dhe Produkteve të Kujdesit Shëndetësor (MHRA) rekomandoi që ilaçi, molnupiravir, të përdoret sa më shpejt që të jetë e mundur pas një testi pozitiv për COVID-19 dhe brenda pesë ditëve nga fillimi i simptomave.

Ky është trajtimi i parë antiviral oral për COVID-19 që miratohet, me dritën jeshile që vjen përpara miratimit të mundshëm rregullator të SHBA. Këshilltarët amerikanë do të takohen këtë muaj për të votuar nëse molnupiravir duhet të autorizohet.

Ilaçi, që do të quhet Lagevrio në Britani, është vëzhguar nga afër që kur të dhënat muajin e kaluar treguan se mund të përgjysmojë shanset për të vdekur ose për t’u shtruar në spital për ata që janë më të rrezikuar nga zhvillimi i rëndë COVID-19 kur jepet në fillim të sëmundjes.

Qeveria britanike dhe Shërbimi Shëndetësor Kombëtar i vendit do të konfirmojnë se si trajtimi do të vendoset për pacientët në kohën e duhur.

Muajin e kaluar, Britania ra dakord me një marrëveshje me Merck për të siguruar 480,000 kurse të molnupiravirit. Në një deklaratë të veçantë, Merck tha se pret të prodhojë 10 milionë kurse të trajtimit deri në fund të këtij viti, me të paktën 20 milionë të vendosura për t’u prodhuar në vitin 2022.

g.kosovari