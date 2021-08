Temperaturat e larta të ditëve të fundit duket se do ti shërbejnë zgjatjes së periudhës së pushimeve në plazhin e Durrësit.

Familjarët që japin dhoma me qira ndjehen mirë, ndonëse e pranojnë se numri i turistëve që preferojnë shtëpitë pas linjës hekurudhore po vjen duke rënë.

Sidoqoftë, tashmë në plazhin tradicional, shumë pranë qytetit po akomodohen edhe turistë nga vendet e Ballkanit, apo vende të tjera të Lindjes dhe fitimi për këtë lloj shërbimi në hotele dhe banesa është më i lartë.

Mimoza Llaftiu, që prej 25 vitesh jep çdo verë 3-4 dhoma me qira në shtëpinë e saj, tregon për BIRN, se për të dytën herë radhazi, në banesë pushojnë nga 10 ditë anëtarët e të njejtës familje serbe.

“Kur erdhën para dy vitesh i shoqëronte një grua nga Prishtina, e cila qëndroi me ta gjatë pushimeve,” thotë Mimoza, duke vlerësuar anën ekonomike më shumë se sa kombësinë e tyre.

“Serbët kanë pak kërkesa dhe paguajnë mirë për qëndrimin,” shtoi ajo.

Numri më i madh i turistëve nga Serbia është akomoduar në disa nga hotelet e pjesës qendrore të plazhit.

“Vijnë me paketa pushimi 1-javore që ua ofrojnë agjensitë,” thotë Fred Spiro, në truallin e të cilit është ndërtuar hoteli ku aktualisht akomodohen turistë të huaj.

Aktualisht shumica e pushuesve janë nga Serbia, por nuk mungojnë edhe të tjerë nga Bosnja, nga Maqedonia e Veriut, si dhe nga Çekia.

Pranë hyrjes së hotelit, dy tre pushues të huaj e përshëndesin Fredin, duke ngritur gishtin lart: Super, super!

“Edhe këta janë serbë. Flasin shumë pak anglisht, por janë të kënaqur me shërbimin,” thotë ai, i veshur me një bluzë sportive dhe me pantallona të shkurtëra.

“Këta joshen nga çmimet e lira në Durrës dhe nuk harxhojnë shumë para,” shtoi Fredi, ndërsa shtoi se serbët edhe birrën e blejnë te shumica.

Në fillim ishin të ndrojtur dhe dilnin shumë pak në qytet, por kur ndërrohen turnet në hotel bëhet një festë e vogël me të sapoardhurit, dhe me sa duket e mësojnë që Durrësi është mjaft i qetë, dhe ku askush nuk ka probleme.

Hoteli, pjesë e një zinxhiri turistik, ndodhet në stabilimentin “Hekurudha”, historikisht pjesa më e frekuentuar e plazhit që nga vitit 1970.

Pas përfundimit të luftës në Kosovë, kjo ishte hapësira turistike ku vendoseshin masivisht për pushime shqiptarët e Kosovës.

Ndonëse tashmë një pjesë e tyre i drejtohen plazheve të rinj në Shëngjin e Velipojë, si dhe në jug të vendit, kosovarët vazhdojnë të përbëjnë numrin më të madh të pushuesve në Durrës.

Shumë prej tyre nuk e kanë pritur mirë akomodimin e serbëve në hotelet dhe banesat familjare të zonës, por Fredi thotë se nuk ka patur incidente.

Specialistët mendojnë se tregu i pushuesve nga Serbia favorizohet edhe nga politikat qeveritare.

“Ky treg i favorshëm ekonomik për Durrësin ndjek edhe politikat shtetëtore për “Open Balkans”,” tha për BIRN, Alban Isteri, kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Qarkut Durrës.

Duke komentuar ndryshimet e ofertës në plazhe, Isteri shtoi se “shumica e pushuesve nga Kosova apo nga vende të tjera po i drejtohen hoteleve të shumtë që janë ngritur kohët e fundit në zonën bregdetare nga Durrësi deri në Malin e Robit”.

E njejta situatë edhe në hotelet e qytetit, të cilat janë 3-4-fishuar në vitet e fundit.

“Ky është një vit i mbarë për turizmin në Durrës,” theksoi Isteri, por shtoi se shifrat ende nuk kanë mbërritur në kuotat e 2019-tës, “viti para pandemisë dhe tërmetit të rëndë që goditi veçanërisht zonën bregdetare”.

Bizneset turistike po punojnë fort, veçanërisht në zonën Golem – Mali I Robit, ku funksionojnë disa dhjetra hotele me kapacitete të mëdha dhe me shërbime të mira.

“Besojmë se e kemi kaluar fazën e kontrolleve të tepruara nga ana e institucioneve të fiskut, duke krijuar qetësinë e nevojshme për punë normale në hotele, bare dhe restorante”, shprehet Alban Isteri.

Megjithëse ora 23.00 e ndërprerjes së veprimtarive muzikore e ka dëmtuar biznesin turistik të zonës, ekspertët mendojnë se bashkë me gjetjen e një zgjidhjeje që favorizon argëtimin e turistëve, Durrësi duhet të ngulmojë në krijimin lehtësirave për vizita në atraksionet arkeologjike e historike, e po ashtu edhe zbavitjen e fëmijëve apo ngritjen e kinemasë së munguar.

“Na duhet një qytet me atraksione që të shfrytëzojë gjatë gjithë vitit resurset turistike,” shprehet Isteri.

Monumentet antike të qytetit mbeten gjithashtu një nga destinacionet më të vizituara nga turistët gjatë verës. Në hyrjen e amfiteatrit antik një nga punonjësit thotë se gjatë gushtit numri i vizitorëve vendas dhe të huaj është rritur ndjeshëm.

“Shumica e të huajve aktualisht vijnë nga vendet e Lindjes, kryesisht nga Ukraina, Polonia, Çekia, Bosnja e ndonjë vend tjetër.

“Lëvizja e lirë nga këto vende në kushtet e pandemisë e ka rritur numrin e tyre në Durrës.” thotë Ivo Moja në Muzeun Arkeologjik Kombëtar të Durrësit.

“Ka edhe serbë, që vizitojnë muzeun dhe amfiteatrin në grupe të vogla, si familjarë, apo me grupe turistike kulturore, që udhëtojnë me autobusë,” përfundoi ai. /BIRN