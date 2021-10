Koordinatori i Partisë Demokratike, Edvin Kulluri ka njoftuar se ka shpallur kandidaturën për kryetar i PD-së në zgjedhjet e ardhshme që do të mbahen.

Kulluri në një intervistë për Ora News, për gazetaren Anila Zyberaj, është shprehur se ky vendim ishte nga njëra anë i vështirë dhe nga ana tjetër i lehtë.

Ai shprehet se “Foltorja” që ka nisur ish-kryeministri Sali Berisha ishte një bonus i madh për Partinë demokratike.

Edvin Kulluri: Dua të them se ky është një vendim i vështirë dhe i lehtë. Pas shumë vitesh pune dhe mundi në PD, besoj se në 4 vitet e fundit kam arritur të kurorëzojë një qëndrim timin personal të ashpër por të qartë ndaj lidershipit të partisë.

Ka qenë një bonus i madh që foltorja e Berishës dhe mbledhja e Kuvendit do të jenë një përmbyllje e tezave që kam ngritur unë dhe kolegët e mi. Ka qenë vendim i vështirë se përmblidhen arsye personale dhe politike. Nga ana tjetër është e lehtë pasi sot shumë njerëz më kanë përgëzuar shumë për këtë vendim që kam marrë.

Kandidati për kryetar i PD shprehet se nisma e Berishës ‘zgjoi’ delegatët dhe anëtarët për të kuptuar në cilin batak kishte rënë PD.

Edvin Kulluri: Foltorja e Berishës zgjoi shumicën dërmuese të delegatëve dhe të anëtarësisë së partisë për batakun që kishte rënë PD dhe nevojën urgjente për të gjetur një zgjidhje. Së pari për largimin e lidershipit të papërgjegjshëm dhe dështak, së dyti për t’i dhënë PD një të ardhme të ndryshme. Unë jam i shqetësuar për fatet e PD dhe jo për fatet e rilindjes.

Për Kollurin është kënaqësi që të garojë përballë Berishës, pasi edhe ky i fundit pak ditë më parë nga Kavaja shprehur kandidaturën për kreun e PD.

Edvin Kulluri: Është kënaqësi që të garoj krahë Berishës, apo përballë Berishës. E kam përkrahur Foltoren dhe nuk ndihem keq për këtë sepse kam respekt jo vetëm për Berishën por edhe për historinë e PD.

Unë kam katër vite që flasë për këto çështje, dhe besoj që këmbëngulja dhe serioziteti që unë mendoj se kam besuar në këto principe më japin patjetër një vlerë të shtuar dhe një avantazh. Kjo nuk i heq të drejtën askujt për të reflektuar dhe për të ndryshuar mendim ashtu siç ka ndodhur në këto dy muajt e fundit.

Më tej shprehet se e rëndësishme është që tek PD të qëndrojnë parimet.

Edvin Kulluri: Njerëzit mund të lëvizin, por e rëndësishme është që parimet të qëndrojnë aty. Do jetë një garë që nuk duhet të shohim gishtin por hënën. Unë e kam drejtuar gishtin kohë më përpara, dhe jam i sigurt që do marrë mbështetje të konsiderueshme, kur të fillohet gara. Besoj se Kuvendi do të mbahet në Dhjetor por nuk dihet ende data e sigurt.

/b.h