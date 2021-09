Fituesi i Kupës së Botës 2014 me Gjermaninë, Jerome Boateng, u paraqit para gjykatës në Mynih paraditen e sotme për t’iu përgjigjur akuzave se sulmoi fizikisht nënën e vajzave të tij binjake më 2018.

I veshur me një kostum të errët dhe këmishë të bardhë, 33-vjeçari hyri në gjykatën rajonale të Mynihut pak para orës 10:00 lokale. Pas 10 vitesh të suksesshme te Bayern Munich, qendërmbrojtësi nënshkroi kontratë 2-vjeçare me skuadrën franceze të Lyon, javën e kaluar, si transferim falas, por është kthyer në Mynih për t’u përballur me akuzat në gjykatë.

Boateng mohon pretendimet se e plagosi ish-gruan, të quajtur si Sherin S., gjatë një debati të ashpër, ndërsa të dy ishin me pushime, bashkë me vajzat e tyre, tri vite më parë. Aktgjykimi pritet të publikohet sot më vonë dhe nëse shpallet fajtor, Boateng mund të gjobitet ose të burgoset deri në 5 vite.

Data e parë për seancën gjyqësore u shty dhjetorin e kaluar, sepse një dëshmitar nuk ishte në gjendje të paraqitej për shkak të virusit Covid-19. Boateng dhe Sherin S. janë “kyçur” në një betejë të vazhdueshme ligjore mbi kujdestarinë e binjakeve të tyre.

Për ish-mbrojtësin e Bayern Munich, ky ka qenë vërtet një vit i trazuar. Ish e dashura e tij, influencuesja dhe modelja Kasia Lenhardt, u gjet e vdekur në një apartament në Berlin, në shkurt, ndërsa ai ishte larg, duke luajtur me bavarezët në Botërorin e Klubeve në Katar. Nga policia u konsiderua vetëvrasje ky akt.

Atij iu dha menjëherë leje për të fluturuar në shtëpi pas lajmit për vdekjen e të dashurës. 25-vjeçarja e mori aktin e vetëflijimit gjashtë ditë pasi përfundoi lidhjen me Boateng, teksa kishte dhënë detaje për ndarjen gjatë një interviste të sinqertë me të përditshmen kryesore gjermane “Bild”.

Pasi bëri 363 paraqitje për Bayernin, fitoi 9 tituj në Bundesliga dhe dy tituj të Ligës së Kampionëve, kontrata e Boateng nuk u zgjat, kur skadoi në qershor, para se të transferohej te Lyon. Ai ishte një pjesë kryesore e kombëtares së Gjermanisë, e cila fitoi titullin e katërt të Kupës së Botës në Brazil, por nuk ka luajtur më për vendin e tij qysh në mars 2019.

Djali i një nëne gjermane dhe babai nga Gana, ai e gjeti veten në qendër të një debati mbi integrimin, kur u sulmua për ngjyrën e lëkurës nga lideri i partisë së ekstremit të djathtë gjerman në vitin 2016.

Udhëheqësja gjermane, Angela Merkel, u përfshi në këtë debat dhe e ftoi Boateng në një ngjarje në zyrën e saj. Aty i tha babait të Boateng, i cili ishte gjithashtu i pranishëm: “Ju keni një djalë të madh, mund të jeni krenar”.

