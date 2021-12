Por zoti Berisha e ka deklaruar haptazi që po kërkon rikthimin në krye të PD-së. Zoti Kadilli u shpreh se kjo nuk është zgjidhje.

“Me modesti do t’i paraqes demokratëve nevojën për një lidership të ri. Ne nuk mund të vazhdojmë t’i servirim të njëjtën gjellë shqiptarëve vetëm duke e ngrohur pak. Ne duhet t’i servirim një propozim të ri, dhe ky propozim i ri nuk mund të jetë zoti Berisha me gjithë respektin ndaj ti. Nuk është as zoti Basha, i cili ka konsumuar çdo lloj shansi e kemi mbështetu pa kufij”, tha Kadilli për Ora News.