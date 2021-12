Situata në selinë e Partisë Demokratike është tensionuar. Kreu i FRPD-së, Belind Këlliçi, thotë se i kanë bastisur zyrën, i kanë vjedhur dokumentet personale dhe i kanë ndërruar bravën, ndërsa ka njoftuar policinë në lidhje me ngjarjen.

Ndërkohë disa të rinj që e shoqërojnë brenda selisë Këlliçin, dëgjohen dhe shihen të tregojnë me gisht ‘Shiko, ja ku janë njerëzit me armë, ja shikoni filmoni! Ka njerëz me armë’! Këtë gjë e ka pohuar edhe vetë kreu i FRPD-së, i cili thotë se ka shumë tenzion dhe ka njerëz të armatosur.

“Pres policinë shkencore sepse më është vjedhur zyra, të bëhet ekspertiza, më kanë vjedhur të gjitha të dhënat personale, dhe ka shumë tension se ka njerëz të armatosur”, tha Këlliçi në bisedën e tij me policinë.

/b.h