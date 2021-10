Në kuadër të “Tetorit Rozë”, një muaj gjatë të cilit është në qendër të vëmendjes ndërgjegjësimi ndaj kancerit të gjirit, një sëmundje prej së cilës sulmohen mijëra gra e vajza. “Ka Një Mesazh Për ty”, rubrika e dashur e emisionit të përhershëm që shoqëron ditën familjare të pushimit, “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ka një mesazh për të gjithë ju, njësoj si Iliri dhe fëmijët e tij, që kanë një mesazh për bashkëshorten dhe nënën e tyre, Kumrien.

I thashë bashkëshortes, “Pse e lë veten pas dore?” Më tha: “E kam vendosur, nesër do të shkoj të bëj vizitën”. E lamë, në orën 10 do të paraqiteshim pranë mjekes për të bërë grafinë dhe për çdo gjë të më merrte në telefon. Pasi më ka marrë në telefon, kanë qenë momentet më të vështira të jetës sime, prapa telefonit një njeri që po vajtonte, s’arrinte të shqiptonte fjalët, vetëm më tha: “Jam te ‘Nëntë Katëshet’, të lutem sa më shpejt. Shkoj atje, e gjej në trotuar, më thotë “Ilir, më kanë thënë për operacion”.

Nga mamografia kishte bërë ekon, pas ekos, i duhej urgjentisht një vizitë komplekse. Nga 23 gjëndra, 6 i dalin me probleme. Vazhduam 8 seanca kimioterapie, pas tyre edhe rrezet. Doktoresha që e kishte nën vëzhgim, më thërret e më thotë: “Të lutem, Ilir, do të të jap një porosi. 40% sëmundjen e mposht vetëm kurajoja sepse prej saj krijohen antitrupa që e luftojnë sëmundjen ndaj gjithmonë duhet të kesh parasysh t’i japësh mbështetjen maksimale Kumries në këtë fazë sepse ti dhe familja jote do të jeni mbështetja kryesore. Ndenja deri në 10 të darkës jashtë, s’mund t’i rrija dot përballë sepse mbytesha në vaj saqë nga stresi i madh që m’u krijua kalova edhe vetë një ishemi cerebrale, paralizë në krahun e majtë, më ka sjellë ambulanca në gjendje kome. Shyqyr Zotit e kalova.

/a.r