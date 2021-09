Gjendet trupi i pajetë i 45-vjeçarit Stavri Vasilovski, që u mbyt në liqenin e Prespës.

Vetëm pas pak minutash kërkim në vendin e ngjarjes, polumbarët kanë parë trupin e peshkatarit.

Trupi u gjet në vendin e quajtur Oso, afër kufirit me Greqinë.

Stavri Vasilovski ra në ujë pasi varka me të cilën kishte dalë të peshkonte, u përmbys nga dallgët e mëdha.

Ai ndodhej në varkë bashkë me vëllanë dhe një person tjetër, të cilët dolën me not në breg dhe arritën të shpëtonin.

