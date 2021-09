Don Francesco Spagnesi, prifti 40- vjeçar i arrestuar një javë më parë në Prato për trafik droge rezultoi pozitiv me sëmundjen seksualisht të transmetueshme HIV.

Dyshimet e para të autoriteteve lindën kur panë gjendjen e priftit si dhe kur zbuluan për detajin e festës së shfrenuar që Don Francesco Spagnesi kishte organizuar me partnerin e tij. Akuzave të priftit i shtohet edhe përpjekja për plagosje shumë të rënda. Megjithatë partneri i Don Spagnesi nuk po hetohet në lidhje me situatën ndërsa përsa i përket personave të ftuar në aheng ata i janë nënshtruar një testimi nga ku 2 kishin dale pozitiv me HIV. Një kontroll shtesë iu krye edhe besimtarëve në shtëpinë ku ai jetonte me partnerin e tij.

Ndërkohë, peshkopi i Pratos, Imzot Giovanni Nerbini, ka emëruar një administrator të ri të famullisë për kishën e Shpalljes në Castellina, Don Daniele Scaccini, i cili tashmë ka në kishë një eksperiencë prej dhjetë vitesh.

g.kosovari