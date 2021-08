Modës së shtëpive që shiten për vetëm 1 euro në Itali, i është bashkuar edhe një qytezë shumë pranë Romës.

Këtë muaj, Maenza është bërë rajoni i parë i kryeqytetit italian që ka nisur shitjen e shtëpive për një çmim simbolik. Vendi historik, që ndodhet në kodrat Lepini, po shpreson që të ripërtërijë popullsinë. Kryebashkiaku Claudio Sperduti tha se qëllimi është që të rikthehen në jetë të gjitha pronat që po shkatërrohen.

Janë rreth 100 pronat e braktisura, disa prejt të cilave po bëhen të rrezikshme për kalimtarët, për shkak të gjendjes së rrënuar të tyre.

Ata që blejnë një shtëpi në Maenza duhet ta rinovojnë atë brenda 3 viteve dhe të depozitojnë një garanci prej 5000 eurosh, që do t’u kthehet sapo punimet të kenë përfunduar. Gjithashtu, duhet paraqitur një plan i detajuar se çfarë do të bëhet me pronën: shtëpi, dyqan apo restorant.

/b.h