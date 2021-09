Kryeministri Edi Rama me anë të një postimi në rrjetet sociale ka publikuar pamjet e Ekoparkut të Madh të Durrësit.

Sipas Ramës ky parko do të jetë një oaz i ri rekreativ i qytetit. Më tej kryeministri shkruan se në këtë zonë do të krijohen bare e restorante që do të shërbejnë që durrsakët të kalojnë fundjavën në këtë Ekopark.

“MIRËMËNGJES

dhe me këto pamje të kantierit të Ekoparkut të Madh të Durrësit që po merr formën përfundimtare, si një oaz i ri rekreativ i qytetit aty ku deri dje xhiroheshin kronikat më të zeza të mediave ndërkombëtare për bombën mjedisore, ndërsa së shpejti do të jetë një hapësirë e gjelbëruar, me kënde sportive, zona pushimi e parkimi, bare dhe restorante për të kaluar ditën bashkë me fëmijët, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.