Deputeti Erion Braçe tha nga Komsioni i Ekonomisë se nuk është nevojshme që të ketë një debat për pjesëmarrjen online apo fizikisht. Braçe tha se deputetët që të paraqiten në ambientet e Kuvendit, duhet të tregojnë pasaportën e vaksinimit, testin PCR si dhe të mbajnë pasaportë vaksinimi. Po ashtu Braçe në një shkrim në rrjetet sociale tha se ISHP duhet që t’i thotë Kuvendit sesa deputetë janë vaksinuar.

‘Pasaporten e vaksinimit, rezultatin e testit-pcr/rt, maske e dizinfektant! Ne #kuvend! S’ka nevoje per konflikt! Ministria e Shendetesise, ISHP, duhet te na i kursente shfaqjet e padenja keto dy dite, vecanerisht me burra qe i ulerijne ne fytyre grave me sterkla si shi;

E thjeshte: Ministria e Shendetesise, ISHP ti thone Kuvendit dhe publikut sa deputete kane bere vaksinen ne dy doza, sa deputete nuk e kane bere, cilet;

Deputetet te depozitojne certifikaten e vaksinimit ne Kuvendi, testin PCR/RT nese nuk jane vaksinuar, te mbajne distance, maske e lajne duart ne cdo ambjent te Kuvendit, korridore e salla mbledhjesh, kaq! Se eshte kollaj te besh politike me nje mase mbrojtese neper TV por kerkund ne Kuvend nuk sheh te zbatojne masat!

Nuk duhet te kete debat per kete; Kush i iken debatit zjarr qe ka ne shtepine e tij politike, nuk ka pse gjen arsye tek normaliteti i ri qe kalon nga vaksinimi i detyruar, testi, distanca fizike, maska e higjena!