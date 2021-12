Ish-ministri i PD Genc Pollo, një nga demokratët që ka mbështetur Foltoren e Sali Berishës ka deklaruar se kjo është mundësia e vetme për PD si një opozitë serioze.

Në një intervistëpër media, Pollo deklaroi se ka qenë kundër Bashës dhe se më datë 13 qershor ka votuar për Edith Harxhin.

“Nuk joshem nga asnjë lloj fuqie mediatike, nëse nuk përputhet me mendimin tim. Jam sot me Foltoren se është mundësia e vetme për të vendosur një Parti Demokratike në opozitë, por serioze dhe të besueshme në opozitë. Do shumë punë që të fitojë në zgjedhje. Unë kam qenë ndër të parët që kam thënë pas 25 prillit, se duhet projekt i ri në PD që të jemi të besueshëm sërish. Më kanë thënë si servil i Bashës etj. Unë kam votuar për Edit Harxhi, pata hezitim për Kadillin, që artikuloi ide të mirë, të gjithë e ndjenim që nuk kishin shanse për të fituar, por ishte në idenë time për projekt të ri. Të gjithë u bashkuan me Foltoren e Berishës, që ndodhi pas ngjarjeve që ne e dimë. Ne në PD duhet të falënderojmë Berishën për Foltoren, që mori iniciativë që të ndryshojë PD-në”, tha Pollo.

/b.h