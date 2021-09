Ylli Manjani thotë se kjo që i bëri Lulzim Basha, Sali Berishës, nuk quhet “vrasje e babait”, por “vrasje me porosi”.

“Mbi teorinë politiko-psikologjike të “vrasjes së babait”

Babai “vritet” natyrshëm kur bashkëjeton me të. Kur përgjatë proçesit të rritjes brenda familjes, kupton se mendësitë nuk përputhen më. Madje, sipas Frojdit instiktivisht babai vritet si burri i nënës. Deri këtu dakord.

Por kur të thonë të tjerët nga jashtë shtëpisë “vrite babën se do të shpërblehesh”, kjo nuk nuk është më as psikologjike e as politike.

Kjo quhet “vrasje” me porosi. Ndoshta dhe me pagesë…

Gjithmonë analizojmë konceptin sipas logjikës së termave”, shkruan Manjani.

g.kosovari