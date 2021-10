Filloreta Raçi, ose Fifi siçe njohim të gjithë është një nga banoret e Big Brother Vip. Ajo ka treguar për publikun dhe banorët arsyen për mosfuknsionimin e lidhjes së saj të fundit.

Fifi tha se ish-i dashuri e la sepse nuk i ngjante vajzës së qeshur në ekran dhe qate shumë, edhe pse sipas saj ajo i paguante borxhet me të ardhurat nga ekrani.

“Për ata unë mendoj shumë, se nuk besoj më, se e kam përjetuar vetë me dhënë gjithçka për një njeri, edhe me u zgjuar një ditë papritur. Edhe me të thënë unë nuk të kam dhënë shpresa. Njëjtë më ka ndodhur edhe me atë para këtij të fundit. Kam qenë me të, u nda me mua se nuk i pëlqente që unë qaja. Se kur u njoh me mua, më pa në televizion vetëm duke qeshur dhe pas një viti e gjysmë ju ka kujtua që unë edhe qaj, dhe më thoshte ti po qan shumë. Ndërkohë ankohej për gjendjen ekonomike dhe ato para që unë i fitoja i paguaja borxhet”, ka thënë Fifi.

Mesa duket sjellja e tij i duket Fifit mosmirënjohje pasi këngëtarja rrëfen se ai i përdori lekët e Fifit për të shkuar me pushime ku u njoh dhe me një vajzë tjetër, me të cilën më pas e tradhëtoi.

Në një rast ai shkoi dy javë në Greqi me paratë e mia. Kur u kthye kishte nisur një lidhje tjetër dhe kthehej vetëm kur nuk ia hapte telefonin ajo tjetra”, ka rrëfyer ajo.

g.kosovari