“E ka shumë të vështirë ndikimin e politikës në polici. Uroj që me ndihmën e partnerëve do filloj si proces shkëputja e policisë nga politika. Nëse do të jetë një vegël e bindur si shokët paraardhës do të rrëzoj atë emrin e mirë si polic si është. Praktika më e gabuar është puna me aksion. Ligji nuk zbatohet me aksion, mjafton të zbatohet ashtu siç është shkruar dhe është miratuar në fuqi”, tha Zagani për Ora News.