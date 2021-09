Ai thotë se paguajti 100 mijë Lekë të vjetra për një heqje dhëmballe,tarifë për të cilën nuk ishte vendosur në dijeni fillimisht.

“Shkova te klinika dhe kisha nevojë për të hequr një dhemb. E pyeta sa kushton pagesa. Ajo më tha mua ‘më vonë’. Pasi mbarova shërbimin, erdhi vetë zonja që më hoqi dhëmbin edhe më tha kushton 100 mijë Lekë fatura. Unë ngela i habitur. Unë s’kisha çfarë të bëja, isha i detyruar ta paguaja. Në momentin që dhëmballën ma qepi, i thashë e kam operacion? –Jo! Kam hequr dhëmballën numër 7 në nofullën e sipërme. Arsyeja qëndronte se kisha shtrëngimin e nofullave, asgjë më tepër”, i tha denoncuesi gazetares së Stop.

Pas këtij denoncimi, “Stop” shkoi përmes kamerës së fshehtë tek kjo klinikë dentare, por edhe në të tjera, për të parë se si variojnë çmimet dhe a janë të afishuara listat sikurse e përcakton rregullorja. Gjatë një vëzhgimi në klinkat dentare në kryeqytet vumë re se çmimet variojnë me disafish, për të njëjtat shërbime.

Qytetarja: Përshendetje!Si kaluat?Më duhet një informacion! Kam vëllain, që ka shtrëngim të nofullës dhe do të heqë 7-ën të pjesa lart, sepse i shtrëngon dhëmbët. Ka pyetur te një dentist tjetër dhe i ka thënë duhet ta heqësh, por problem me çmimet atje.

Punonjësja: Dhëmballa është e dalë, apo jo?

Qytetarja: E dalë. Duke qenë se do paguajë vetë dhe nuk e kam haberin e çmimeve, se tani kam ardhur nga jashtë dhe doja të dija pak a shumë sa kushton?

Punonjësja: Duhet një grafi, çmimet variojnë. Në qoftë se është një gjë e thjeshtë, fillon nga 20, 25, 30 mijë lekë të vjetra. Pastaj nëse është problematike dhe bëhet me kirurgji, ajo mund të shkojë deri në 150 mijë lekë të vjetra. Duhet patjetër të vijë, t’i bëjmë një grafi dhe aty përcaktohet çmimi fiks, e përcakton mjeku.

Qytetari: Më vjen një shok bashkë me pronarin nga Anglia dhe më duhet një listë çmimesh, të bëj ndonjë rezervim! Ke ndonjë listë çmimesh?

Punonjësja: Unë listë të jap, nuk e kam problem.

Qytetari: Që t’ua nis atyre dhe të bëjnë çfarë të duan ata pastaj.

Punonjësja: Jepu numrin e klinikës dhe unë flas automatikisht me ata. Flasin shqip?

Qytetari: Ai pronari flet anglisht.

Punonjësja: Edhe ne mund të flasim anglisht, nuk është problem, jepi numrin e kontaktit dhe të komunikojmë!

Qytetarja: Kam vëllain, që ka 7-ën lart që i shtrëngon dhëmbët dhe duhet ta heqë. Ka pyetur te një dentist në Elbasan, po duke qenë se do e paguajë vetë, nuk e kam haberin e çmimeve, se tani jam kthyer dhe doja të dija pak a shumë si variojnë cmimet, që ta sillja për ta hequr!

Klinika: Këto të thjeshtat janë 10 mijë lekë, ndërsa dhëmballët e syrit 8, janë 20 mijë lekë.

Qytetarja: Flasim me të reja apo me të vjetra?

Klinika: Jo 100 mijë lekë, 10 mijë lekë.

Qytetari: Ju punoni nga gushti?

Klinika: Ne gushtin presim!

Qytetari: T’i bëj një foto kësaj?

Klinika: Bëja foton, po ajo është listë fillestare, për çdo punim, që ka, flasim.

Klinika 2: Po flet për heqjet, nga heqja normale, që bën 5 mijë lekë të vjetra dhe deri tek heqje e mbyllur, ose normale e sigurisë, që shkon 10 mijë lekë të vjetra dhe deri tek heqja me operacion, që shkon 50 mijë lekë.

Klinika 3: Heqja e thjeshtë, që shkon 5 mijë, deri te heqja me kirurgji, që është 100 mijë lekë.

Klinika 4: Nëse është heqje e thjeshtë, 20 mijë lekë.

Qytetari: Doja një listë çmimesh, se kam një njeriun tim, që do vijë nga Anglia!

Klinika 5: S’para japim listë çmimesh, kurdo që të vijë ne këtu jemi.

Kurse Presidenti i Urdhrit të Stomatologut, Nikollë Deda thotë se ka abuzime nga klinikat dentare. Sipas tij, në rastet, kur dentisti nuk është transparent me qytetarin për tarifat e shërbimit, ai del para komisionit të disiplinës. Çmimi duhet t’i tregohet qytetarit më parë dhe duhet të jetë i njejtë për të gjithë.

Nikoll Deda, Presidenti i Urdhrit të Stomatologut: Unë bashkohem me shqetësimin e investigimit tuaj. Shumë klinika dhe stomatologë abuzojnë me çmimet. Stomatologu është i detyruar të jetë transparent me pacientin, duhet të ketë listën e çmimeve të afishuara për gjithë procedurat e procesit që kryhen dhe pacientit duhet t’i tregohet përpara që ndërhyrja, punimi që kryhet kostoja është kaq.

Pra, pa filluar punë duhet t’i tregohet. Dentisti është i detyruar me Kodin e Etikës që të jetë transparent për çdo gjë me pacientin. Në qoftë se dentisti nuk e ka të afishuar këtë çmim te lista e çmimit ka kryer një shkelje të rëndë të etikës dhe procedohet në komision disiplinor. Abuzimi me çmimin me pacientin futet te shkelja e rëndë e etikës. Duhet të jetë një standard dhe kjo vendoset te lista e çmimit.

Në qoftë se dentisti që keni kontrolluar ju nuk ka listë çmimesh ose ka çmim tjetër, ka kryer një akt të rëndë dhe do procedohet në mënyrë absolute nga Urdhri i Stomatologut në komision disiplinor. KLan