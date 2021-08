Të paktën një person ka vdekur ndërsa Uragani Ida lëviz në brendësi përgjatë Bregut të Gjirit të Luizianës, thanë zyrtarët të Dielën mbrëma.

Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë një situatë kaotike në vend ku erërat e forta kanë rrëzuar pemë të shumta dhe kanë çuar në vërshimin e lumenjve në rrugët e Luisianës.

Ida arriti në tokë herët të Dielën, në 16 vjetorin e Uraganit Katrina, si një uragan i rrezikshëm i Kategorisë 4 me erëra 150 kilometra në orë, tha Qendra Kombëtare e Uraganëve. Që nga ora 10 e mëngjesit, Ida ishte një stuhi e Kategorisë 2 me erëra 110 mph, dhe qendra e saj ishte rreth 25 milje në perëndim-jugperëndim të New Orleans dhe po lëvizte në veriperëndim me rreth 10 mph.

g.kosovari