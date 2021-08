Policia e Vlorës ka identifikuar dhe ka vënë para përgjegjësisë ligjore duke nisur procedim penal për “Shkatërrimi i pronës me zjarr”, ndaj një 42-vjeçari i cili akuzohet se ka djegur me zjarr një sipërfaqe toke me ullinj në fshatin Gjorm.

Autori i dyshuar është shpallur në kërkim, dhe blutë thonë se ai i ka vënë zjarrin 100 rrënjëve ullinj në pronësi të shtetasit B.M dhe 200 rrënjë ullinj në pronësi të shtetasit S.Xh.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Stacionin e Policisë Selenicë, bënë të mundur identifikimin dhe shpalljen në kërkim për veprën penale “Shkatrrimi i pronës me zjarr”, të shtetasit B. S, 42 vjeç, banues në fshatin Gjorm.

Ky shtetas dyshohet se në vendin e quajtur “Neshtë”, Gjorm, ka djegur me zjarr, një sipërfaqe toke me pemë ullishte, konkretisht 100 rrënjë ullinj në pronësi të shtetasit B.M dhe 200 rrënjë ullinj në pronësi të shtetasit S.Xh”, tha policia.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

