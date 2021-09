Edhe mbledhja e sotme e Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike është shoqëruar me debate. Ka qenë ish-ministri i Brendshëm, deputeti Flamur Noka, i cili është përplasur me kryedemokratin Lulzim Basha.

Noka e ka akuzuar Bashën se ka kthyer në thërrime kauzën e tij politike, atë që kryedemokrati e cilësonte si “masakrën zgjedhore”. Por, një gjë e tillë është kundërshtuar nga Basha, i cili i është përgjigjur deputetit se ka folur për “masakrën zgjedhore” në çdo dalje.

Debati mes Nokës dhe Bashës:

Noka: Deri ne zgjedhjen e kryesise e kishe kauzen politike “masakren zgjedhore”, dhe pas zgjedhjes se kryesise, ti e ktheve ne therrime ceshtjen e masakres zgjedhore.

Basha: S’eshte e vertete. Une e kam deklaruar dhe kam folur per masakren ne cdo dalje timen. Ju duhet te merrni informacion prane prokurorive dhe te interesoheni per masakren zgjedhore te 25 prillit, ashtu sic u be me Vaun e Dejes.

Noka: Ti duhet te dalesh ne terren, per tu shpjeguar demokrateve vendimin qe more per perjashtimin e Berishes, se ke percare demokratet.

Basha: Une do dal, do kem aksion, por jo tani, se s’dua ti hedh benzine zjarrit.

Noka: Ti i ke hedh tritolin.

/m.j