Dashi

Vullneti që ju karakterizon shfaqet me fuqi të madhe këtë të diel 31. Mbani premtimet që keni bërë dhe kjo përmirëson vetëvlerësimin tuaj. Situata do t’ju duket e mrekullueshme nga çdo këndvështrim, aq sa dikush do t’ju thotë se imazhi juaj është spektakolar. Ju do të shkëlqeni.

Demi

Nuk duhet të zemëroheni ose të mërziteni nëse një detyrim familjar ju pengon të shkoni në një event ose ngjarje shoqërore që dëshironi kaq shumë. Mos lejoni që kjo t’ju vendosë në humor të keq, merrni përgjegjësitë tuaja dhe përpiquni t’i kombinoni ato në mënyrën më të mirë të mundshme me kohën e lirë.

Binjakët

Mbani mend fjalët që një person me më shumë përvojë se ju, jua ka thënë kohët e fundit në lidhje me një situatë komplekse nga e cila duhet kohë për të dalë. Ngadalë ngadalë do t’ia dilni, por vërtet duhet pak kohë.

Gaforrja

Dëshiron të ndjehesh i/e lirë, e pavarur dhe pa asnjë detyrim që ka një lidhje. Por ja që ka disa rrethana që jua vështirësojnë këtë. Mos u bëni të fiksuar pas idesë, megjithatë përgatitni një strategji për fund të pranueshëm. Do t’ia dalësh.

Luani

Dikush ndodhet pranë teje. Dikush që e beson shumë, aq sa do të bëjë që të ndryshosh mendje për mënyrën si po e menaxhon lidhjen që ke, ose në të kundërt, do të shërbejë për të hapur mendjen dhe zemrën për një lidhje të re. Do të ndjehesh i çliruar.

Virgjëresha

Kijeni të qartë se nuk është gjë shumë e zgjuar të mbaheni pas dikujt që nuk është në nivelin e duhur për të mbajtur atë marrëdhënie që dëshironi dhe ashtu si doni ju, duke bërë dhe duke thënë gjërat copë. Më mirë merrni frymë thellë dhe pranoni realitetin pa u menduar më.

Peshorja

Do të jetë një ditë e diel mjaftueshëm e kënaqshme në përgjithësi, mbi të gjitha nëse ke besim te dikush që do të bëjë diçka për ty, diçka që të nevojitet. Relaksohu sa më shumë që të mundesh me atë që ju shijoni më shumë.

Akrepi

Do të dini si t’i nxirrni fjalët e duhura pasi do të analizoni me shumë sukses një situatë profesionale. Edhe nëse këtë të diel nuk punoni, do të kontaktoni dikë që lidhet me sferën e punës dhe do të rregulloni çdo pikë që keni lënë pezull.

Shigjetari

Ndonjëherë nuk duhet thënë e vërteta copë, ashtu siç është, por as duhet të gënjeni, mbi të gjitha, nëse do që një person i cili sapo e ke njohur, të tërheq dhe nuk do që të krijojë mosbesim ndaj teje. Mbaj pak privatësi për vete, mos u zbraz i tëri, të paktën për momentin.

Bricjapi

Jeni duke synuar diçka në punën tuaj, por mos mendoni se dhe të tjerët nuk e kanë të qartë këtë. Mos mendoni se po mashtroni dikë që dyshon se po bëni diçka në nivel profesional, nuk është aq e thjeshtë. Ju e dini se është e vërtetë dhe ata mund ta kuptojnë lojën tuaj. Kujdes!

Ujori

Ndoshta jeni ca si shumë protektivë ose posesivë ndaj partnerit tuaj dhe kjo është diçka që do ta vlerësojë shumë dhe akoma më shumë nëse marrëdhënia nuk është në periudhën e sa më të mirë. Është e rëndësishme të rifitoni hapësirën e humbur emocionale nëse doni të ktheheni atje ku keni pikënisjen.

Peshqit

Zakonisht nuk manipuloheni lehtë, por këtë ditë të fundit të muajit tetor, dikush do të përpiqet dhe ju mund të rrezikoni të bini në kurthin e dobësisë. Mos thuaj asgjë, por gjëja më e mirë është që të mësosh për lojën që po bëhet dhe të marrësh masat para se kjo të të çojë në një situatë të padëshiruar./m.j