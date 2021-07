Këtë javë planeti Mërkur do të hyjë në shenjën e Luanit, ndërsa planeti Mars në atë të Virgjëreshës, duke sjellë kaq shumë energji në shenjat e tokës .

Zbuloni me ne se çfarë kanë rezervuar yjet për ju këtë javë!

Dashi: diçka e veçantë … I dashur Dashi, këtë javë ju presin disa lajme të mira : duke filluar nga e mërkura, planeti Mërkur do të ndalojë së udhëtimin kundër jush dhe do të fillojë të veprojë në favorin tuaj, i gatshëm t’ju bëjë disa surpriza të bukura në vendin e punës. Tashmë midis të mërkurës dhe të premtes mund të ndodhë diçka e veçantë , falë një super-hëne në lidhje me shenjën tuaj. Nëse keni ndonjë kërkesë ose një propozim për të bërë, mos hezitoni!

Demi: lajme të mira dhe të këqija …

I dashur Dem, lajme të mira dhe lajme të këqija ju presin këtë javë . Le të fillojmë me atë të keqe: duke filluar nga e mërkura, planeti Mërkur do të kryejë një tranzit të pafavorshëm në shenjën tuaj, duke ju sjellë më shumë ndërlikime në fushën e punës. Lajmi i mirë është se duke filluar nga e enjtja do të jeni në gjendje të mbështeteni në ndihmën e planetit Mars , i gatshëm t’ju dhuroj shumë energji.

Binjakët: pak stres …

Të dashur Binjakë, këtë javë planeti Mërkur do të jetë përsëri aktiv në favorin tuaj : duke filluar nga e mërkura, mund të shfaqen mundësi të reja për takim dhe mundësi të reja, si në sferën private ashtu edhe në atë të punës. Duke filluar nga e enjtja, megjithatë, planeti Mars do të kryejë një tranzit të pafavorshëm për shenjën tuaj, duke ju bërë të ndiheni pak më të lodhur dhe të stresuar.

Gaforrja: energji pozitive!

E dashur Gaforre, planeti Mërkur do të mbetet në shenjën tuaj deri të mërkurën. Përfitoni nga ky fillim i javës për të bërë një kërkesë në punë ose për të propozuar një takim: një hënë me fat të hënën dhe të martën mund t’ju ndihmojë të arrini një qëllim të rëndësishëm . Duke filluar nga e enjtja, megjithatë, planeti Mars do të kthehet për të vepruar në favorin tuaj, i gatshëm t’ju japë një energji të këndshme pozitive.

Luani: mirë se erdhe, Mërkur!

I dashur Luan, duke filluar nga e mërkura, planeti Mërkur do të braktisë shenjën e Gaforres për të hyrë në bashkëpunim me tuajin: ju pret një periudhë vërtet interesante, veçanërisht në frontin e punës, në të cilën nuk do të mungojnë mundësitë e reja. Të mërkurën, të enjten dhe të premten, një hënë e bukur me fat do t’ju japë emocione për t’u kujtuar. Dita nervoze: e diela.

Virgjëresha: mirë se erdhe Mars!

E dashur Virgjëreshë, një lajm i shkëlqyeshëm për shenjën tuaj edhe këtë javë: duke filluar nga e enjta, planeti Mars do të arrijë në planetin Venus së bashku me shenjën tuaj! Padyshim që ju presin ditë shpërblyese, plot energji dhe dashuri. Ju do të duhet të keni pak durim të hënën dhe të martën, kur hëna kundërshtare mund t’ju bëjë të ndiheni nervozë.

Peshorja: Mërkuri është përsëri në favor!

E dashur Peshore, më në fund këtë javë planeti Mërkur do të kthehet në anën tuaj ! Nëse në periudhën e fundit ju është dashur të përballeni me disa vështirësi më shumë – veçanërisht në vendin e punës – tani do të jeni në gjendje të gjeni zgjidhjet e duhura më lehtë. Kushtojini vëmendje, megjithatë, ditëve të mërkurë, të enjte dhe të premte, kur një Hënë e keqe në opozitë mund t’ju sjellë përsëri një disfatë ose diskutim të nxehtë.

Akrepi: Marsi kujdeset për të!

I dashur Akrep , këtë javë planeti Mërkur do të kryejë një tranzit të pafavorshëm për shenjën tuaj dhe, duke filluar nga e mërkura, mund të lindin konflikte në punë ose në familje. Duke filluar nga e enjtja, megjithatë, mund të mbështeteni në një Mars të këndshëm të favorshëm , i cili do t’ju sjellë shumë energji. Venusi favorizon sferën e ndjenjave, por kini kujdes nga Hëna në kundërshtim mes të shtunës dhe të dielës, e cila mund të shkaktojë disa grindje me partnerin .

Shigjetari: dashuri dhimbje …

I dashur Shigjetar , shenja juaj në këtë periudhë ndikohet veçanërisht nga pozicioni i pafavorshëm i Venusit , i cili shkakton grindje dhe keqkuptime me partnerin . Duke filluar nga e enjtja, ju gjithashtu do të duhet të duroni disfavorin e Marsit, i cili do t’ju bëjë të ndiheni veçanërisht të lodhur dhe nën presion . Për fat të mirë, nga e mërkura e tutje Mërkuri do të kujdeset që t’ju japë disa lajme të mira, veçanërisht në vendin e punës.

Bricjapi: një psherëtimë lehtësimi!

I dashur Bricjap , më në fund këtë javë mund të merrni frymë lehtësisht ! Duke filluar nga e mërkura, në fakt, planeti Mërkur nuk do të jetë më në kundërshtim me shenjën tuaj dhe projektet tuaja – pas një periudhe bllokimi – do të jenë në gjendje të përparojnë përsëri. Për më tepër, duke filluar nga e enjtja, ju gjithashtu mund të mbështeteni në një Mars të këndshëm të favorshëm , i cili do t’ju japë forcë, këmbëngulje dhe vendosmëri të madhe.

Ujori: Merkuri përballë …

I dashur Ujori, këtë javë, për fat të keq, planeti Mërkur do të vijë në kundërshtim me shenjën tuaj. Duke filluar nga e mërkura mund ta keni më të vështirë të komunikoni me të tjerët, si në shtëpi ashtu edhe në punë. Duke filluar nga e enjtja, sidoqoftë, do të çliroheni nga kundërshtimi i Marsit, i cili në periudhën e fundit ju ka bërë të ndiheni veçanërisht të lodhur dhe të stresuar: pak nga pak do të rikuperoni energjinë tuaj!

Peshqit: Përballë Marsit …

Të dashur Peshq, javën e kaluar planeti Venus erdhi në kundërshtim me shenjën tuaj dhe fatkeqësisht kjo prek edhe planetin Mars. Dashuria do t’ju sjellë pak më shumë dhimbje dhe do të përfundoni duke ndjerë shumë stres, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Për fat të mirë, hëna do të kujdeset që ajo të ju gëzojë dhe t’ju kthejë pak humor të hënën dhe të martën, kur do të jetë në bashkëpunim me shenjën tuaj.