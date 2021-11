Dashi:

15 – 21 nëntor vëmendja juaj do të jetë e përqendruar në sigurimin e të ardhurave të freskëta ose më shumë në buxhetin tuaj familjar. Paratë do të jenë të rëndësishme për rehatinë dhe vetëbesimin tuaj, por do të jenë “të ëmbla” nëse i fitoni vetë.

Demi:

Duhet të keni shumë kujdes së në cfarë shpenzoni. duhet të nisni të bëni një listë me gjërat që ju nevojiten më shumë dhe jo të horxhoni para ‘kot’.

Binjakët:

Gjatë javës nga 15 deri më 21 nëntor do të keni më shumë angazhime me çështjet financiare. Gjatë kësaj jave bëni kujdes me mbrojtjen e të dhënave personale, ruajtjen e parave tuaja, kartat bankare dhe informacione të tjera të rëndësishme për ju. Surprizat në këtë drejtim janë të mundshme.

Akrepi:

Do të befasoheni. Do të keni mjaftueshem para në dore që të përmbushni detyrmet dhe taksat por edhe të bëni qejf.

Luani:

Financiarisht do të jeni të qëndrueshëm, veçanërisht nëse keni treguar mjaft sens të shëndoshë dhe praktike në veprimet tuaja deri tani. Shumë do të marrin para ose një dokument financiar. Sigurisht, jo të gjitha planet tuaja këtë javë do të mund të realizohen. Disa prej tyre do të varen nga rrethanat, zhvillimi i të cilave nuk ka filluar ende ose nuk janë në favorin tuaj në këtë fazë.

Virgjëresha:

Fitimet tuaja këtë javë nuk janë befasi dhe çdo të ardhur në buxhetin tuaj do të jetë një kënaqësi. Do të ketë mundësi për punë shtesë për një periudhë të shkurtër kohe. Gjatë javës do të duhet të jeni më të përgjegjshëm për përgjegjësitë tuaja familjare. Do kaloni kohë me të afërmit, problemet apo bisedat e tyre që lidhen me punët e tyre të përditshme.

Peshore:

Kjo javë do të jetë e suksesshme për ju, përderisa nuk i nënshtroheni dembelizmit apo emocioneve që nuk kanë lidhje me detyrat tuaja. Java do të jetë e favorshme për udhëtime dhe për zbatimin e planeve që lidhen me personat që ndodhen në një qytet apo shtet tjetër. Do të keni kontakte më dinamike në lidhje me familjen, miqtë apo marrëdhëniet tuaja profesionale. Do të prisni përparim në aktivitetet e përbashkëta me një femër. Gjatë javës, bëni kujdes nëse dikush tregon një kuriozitet të çuditshëm për jetën tuaj personale ose punën. Mos nxitoni për t’iu përgjigjur pyetjeve që mund të zbulojnë planet ose sekretet tuaja.

Akrep:

Gjatë javës mund të prisni informacione të rëndësishme të natyrës financiare ose do të merrni para.Djemtë dhe vajzat do kalojnë një javë në të cilën do të ndodhin ngjarje dhe eksperienca të ndryshme të rëndësishme, kryesisht në familjen tuaj. Do të prekeni nga një eksperiencë shumë e fortë që lidhet me një person të lindur në shenjën e Luanit, Dashit apo Shigjetarit. Do të jeni të prirur ndaj frikës ose stresit të pashpjegueshëm në gjëra që nuk duhet t’ju shkaktojnë emocione të tilla.Burrat do të kenë angazhime të ndryshme, por të rëndësishme në lidhje me dokumentet, pagesën e faturave të shërbimeve ose kredinë, zgjidhjen e një kontrate ose marrëveshjeje. Udhëtimi ose komunikimi më dinamik me njerëzit që jetojnë larg jush ka të ngjarë.

Shigjetari:

Zhvillimi i mirë këtë javë mund të ketë çështjet tuaja financiare nëse jeni në proces të planifikimit të kostove të rëndësishme të parave.Nëse jeni të interesuar të merrni një kredi, kjo do të jetë një kohë e mirë për veprime të tilla.Gjatë javës, shumë prej jush do të kenë ëndrra që është e vështirë të gjesh një interpretim të arsyeshëm.Në përgjithësi, këtë javë, përpiquni për veprime të planifikuara mirë dhe për të shmangur rreziqet.Gjatë javës do të përjetoni një aksident argëtues në shtëpi.Java do të jetë e favorshme për udhëtime apo përgatitje për t’u zhvendosur në një shtëpi tjetër për ata që kanë plane të ngjashme.Djemtë dhe vajzat do të duan të rinovojnë disa veshje në gardërobën e tyre ose sende të tjera personale. Do të habiteni nga një letër, lajm apo mesazh nga dikush që nuk e njihni ose me të cilin nuk keni pasur kontakt prej kohësh. Paratë mund të jenë një shqetësim, veçanërisht nëse mbështeteni në mbështetjen e prindërve.Gratë do të duhet t’i kushtojnë vëmendje serioze shëndetit të tyre dhe të mos nënvlerësojnë disa nga simptomat e sëmundjes.

Bricjapi:

Java do jetë e rëndësishme për ju financiarisht. Ju do të keni një arsye për takime dhe biseda në lidhje me punën aktuale ose të ardhshme (angazhim). Do të keni mundësi të rregulloni marrëdhëniet apo detyrimet tuaja financiare. Gjatë javës së 8-14 nëntorit do t’ju duhet të planifikoni praktikisht financat tuaja në funksion të shpenzimeve që do të keni deri në fund të këtij muaji. Është e mundur gjatë këtyre shtatë ditëve të angazhoheni në punë shtesë ose të kërkoni burime të reja të ardhurash shtesë. Ju do të keni një mundësi të tillë, pjesa tjetër do të varet nga dëshira dhe vullneti juaj për të shkurtuar kohën tuaj personale për pushim dhe argëtim.

Ujori:

Në planin financiar, java do të kërkojë më shumë maturi në veprimet tuaja, gjë që mendoj se nuk do t’ju vështirësojë. Gjatë javës do të keni një mbledhje me miqtë me rastin e jetës së tyre personale.

Peshqit:

Burrat do të jenë të lumtur me para të papritura ose lajme që lidhen me paga më të mira, bonus, shpërblim dhe më shumë. Ju do të duhet të pajtoheni në një situatë me mendimin ose vendimin e një personi të lindur nën shenjën e Bricjapit, Demit ose Virgjëreshës. Fjalët ose veprimet e një personi të lindur në shenjën e Dashit, Luanit ose Shigjetarit mund të ndikojnë shumë emocionalisht tek ju. Çështjet tuaja financiare nuk janë surprizë, por do t’ju kërkojnë të planifikoni mirë shpenzimet tuaja jo vetëm këtë javë, por edhe për pjesën tjetër të vitit. Femrat do të kërkohen nga të afërmit apo miqtë e familjes për shërbime të ndryshme, ndihmë.

/b.h