Horoskopi i fundjavës/ Ja shenjat që duhet të tregojnë më shumë kujdes

Dashi Kjo fundjavë është interesante sepse keni akoma Hënën në favorin tuaj: është një qiell i bukur që të bën të fillosh të lëvizësh pak gjëra edhe në një nivel sentimental. Duke folur për ndjenjat, Paolo Fox kërkon t’i kushtojë vëmendje marrëdhënieve sepse nganjëherë nuk e kuptoni se sa të mirë janë disa njerëz rreth jush. Rreziku që ju përfshin në këtë periudhë është se po jetoni një dashuri me aq shumë ankth dhe nervozizëm sa po kthehet në një problem. Duhet të jetë i kujdesshëm dhe të shmangni marrjen e hapave të rrezikshëm.

Demi Ju po shkoni drejt një fundjave interesante, aq sa ditët e së Shtunës dhe të Dielës mund të jenë vërtet tërheqëse. Ju duhet të jetoni marrëdhëniet në një mënyrë të qetë, kështu që tani më shumë se kurrë ju doni të shtyni veten drejt një marrëdhënie që përfaqëson një pikë referimi. Dhe këtu mund të lindin probleme sepse nëse keni një lidhje me shenja që aktualisht po përjetojnë kriza të mëdha dhe shqetësime, siç janë Dashi,Gaforrja dhe Peshorja, mund të ketë probleme.

Binjakët Kjo hënë prek shenjën dhe Venusi ju bën mjaft të ndritshëm . Zakonisht nuk doni të mendoni për problemet, megjithatë në këtë periudhë jeni ju që me energjinë dhe vendosmërinë tuaj po mbani gjithçka. Kur njerëzit thonë se ju jeni sipërfaqësor gabojnë: nuk jeni sipërfaqësor, ju jeni një person që përballet me probleme në momentin kur arrijnë. Kjo është arsyeja pse edhe nëse ndiheni shumë të lodhur, dëshironi të vazhdoni të bëni atë që dëshironi. Ju duhet të përpiqeni të krijoni një histori dashurie ose të kuptoni se kush është personi i duhur për ju.

Gaforrja Ju jetoni në një kohë kur ka shumë pak siguri . Ndër shenjat që kanë jetuar në një mënyrë më të rëndë muajt e fundit, ju jeni gjithashtu atje sepse të punosh që nga muaji Mars ka qenë më e vështirë. Kjo kundërshtim e dyfishtë e Jupiterit dhe Saturnit tregon se disa çështje janë ndalur: nëse shenjat e tjera kanë arritur të ecin përpara në një mënyrë të qetë, nuk ka qenë e njëjta gjë për ju. Përfitoni nga kjo periudhë pushimi, reflektimi, për të përfituar nga vjeshta dhe dimri; dy sezone që më në fund do t’ju çlirojnë nga një Saturn i rëndë. Ka një avantazh të qartë: dashuri! Tani për tani ju mund të bëni plane ndoshta pikërisht sepse diçka e fortë mungon përsa i përket jetës praktike, keni nevojë për diçka konkrete përsa i përket emocioneve.

Luani Këtë fundjavë po fitoni për sa i përket çështjeve familjare dhe sentimentale. Faza e shqetësimit që ne të gjithë kemi përjetuar ndoshta na bëri që të jemi më pozitivë ndaj dashurisë, marrëdhënieve, sepse ne nuk mund të jetojmë vetëm për të fituar para ose thjesht për të punuar. Sigurisht që është e rëndësishme të përmbushni ambicien tuaj, megjithatë, gjithashtu dhe veçanërisht në momente të vështira, të keni një referencë është shumë e dobishme! Tre muajt e ardhshëm do të jenë pozitivë!

Virgjëresha Pas kësaj dite do të jeni më të mirë , por akoma deri në orët e vona të pasdites ka një gjendje konfuzioni dhe nervozizmi që duhet të respektohen me kujdes, kjo për të mos prishur disa marrëdhënie, për të mos u ndjerë jashtë lojës. Fakti është se ditët në vijim, veçanërisht ato të së shtunës dhe të dielës, mund të ishin një referencë. Dashuria rikuperon terrenin nga gushti, kështu që nëse ka një histori të vështirë , nëse nuk keni qenë më të qetë për ca kohë, horoskopi Paolo Fox rekomandon të planifikoni një gusht sa më shumë të jetë e mundur me partnerin ose personin që doni, sa më shumë që të jetë e mundur te shmangni shqetësimet e përditshme.

Peshorja Më në fund gjeni guximin që i duhet për të ecur përpara! Ekzistojnë disa dyshime: puna dhe studimi janë në rishikim, në një mënyrë sentimentale këto ditë mund të gjeni dashuri dhe të dashur . Këtu nuk ka aq shumë kontributin e miqësisë, ndihmën morale nga të tjerët, por problemet konkrete duhet të zgjidhen. Disa njerëz tashmë kanë ndërmarrë hapin më të gjatë me para që nga janari dhe tani duhet të rikuperohen.

Akrepi Në këtë fundjavë ju shihni shanset tuaja të rriten në një nivel dashurie, në një nivel miqësie. Shtë gjithashtu një moment i rëndësishëm për të filluar të mendoni për atë që është mirë të bëni në funksion të gushtit; do të jetë një muaj që nuk do të zgjidhë të gjitha problemet e jetës por duke ndihmuar Venusin dhe planetët e tjerë të favorshëm . Ndoshta nuk ju duket sikur bëni gjëra të zakonshme, por do të bëni një virtyt jashtë domosdoshmërisë. Në familje ka nevojë për të zgjidhur një problem.

Shigjetari Ju jeni akoma pak i hutuar dhe i mërzitur në këtë ditë që nuk sjell asgjë konkrete dhe në të vërtetë, sjell disa momente tensioni. Kur ju mendoni se ka shumë përgjegjësi, shumë mohime, ju doni të shkoni larg dhe të jetoni disi të shkëputur nga gjithçka që krijon vështirësi për ju. Duhet thënë që në këtë moment dashuria dhe marrëdhëniet me të tjerët duhen rishikuar . Është sikur të keni përjetuar një tradhti morale ose fizike.

Bricjapi Do të bënit mirë të pastroni gjërat! Ka ditë kur arrin të jesh shumë i kthjellët, shumë i vendosur dhe të tjerët kur e mbyll veten. Kur jeni vetë, nuk thuhet se jeni inatosur me të tjerët, por thjesht po përpunoni të dhënat, po filloni të mendoni për gjithçka që keni bërë dhe gjithçka që duhet të bëni. Izolimi në disa raste është i mirë për ju.

Ujori Dëshironi të jetoni në lajme! Edhe pse aktualisht nuk ka një stabilitet të fortë ekonomik. Kushdo që është akoma në shtëpi dhe duhet të merret me prindër ose edhe me prindër që kanë fëmijë, e di se nuk mund të përballojë shpenzime të mëdha. Dhe për këtë arsye, disa projekte çlirimi pothuajse bëhen utopi. Situatat duhet të trajtohen rast pas rasti dhe me paqe të plotë të mendjes. Sidoqoftë, është një kohë kur mund të ndjeheni më të dashur dhe gjithashtu të keni sukses të mirë personal.

Peshqit Ju duhet ta përballoni këtë ditë me shumë qetësi sepse do të kemi një kohë më të mirë të Shtunën dhe të Dielën. Sipas horoskopit Paolo Fox ky muajparaqet një lloj goditje të fundit për të gjitha çështjet sentimentale , marrëdhëniet dhe miqësinë që nuk kanë shkuar së fundmi. Muaji gusht do të ndihmojë për të parë gjërat ndryshe.