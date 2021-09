Dashi

Në dashuri e keni Marsin kundër, ndaj përpiquni të mos krijoni një situatë që nuk ia vlen të përballeni. Në punë, lajme të reja po vijnë. Megjithatë nuk është ende koha për të ikur.

Demi

Në dashuri, nëse keni kaluar kohët e fundit një krizë, nevojitet më shumë maturi. Në punë, nga ana tjetër, ju keni një dëshirë të madhe për t’u përfshirë. Arrini deri aty sa ndryshoni gjëra, por më avash. Ndërkohë duhet t’i kushtoni më shumë vëmendje shpenzimeve.

Binjakët

Ditë pozitive për ndjenjat. Nëse jeni të interesuar për një person, është koha për të ecur përpara. Në punë, projektet e reja favorizohen: megjithatë mos nxitoni, por merrni kohë për të reflektuar.

Gaforrja

Me Hënën në shenjë, emocionet nisin përsëri me intensitet këtë të premte 24. Nga pikëpamja e punës, disa situata do të dalin në sipërfaqe, por nëse keni një aktivitet të pavarur nuk përjashtohet që t’ju duhet të rishikoni ndonjë marrëveshje.

Luani

Mundohuni të jeni të durueshëm dhe të kufizoni ndjenjën tuaj të të kritikuarit të çdo gjëje. Në punë ka një tension të vogël, ndaj përpiquni të përmbaheni për të mos u përfshirë në polemika, të paktën për disa ditë.

Virgjëresha

Jeni të vetëdijshëm për ndjenjat që keni dhe dashurinë që doni të jepni dhe kjo do të hapë rrugën për njohje të këndshme. Në aspektin e punës, nëse kohët e fundit keni pranuar një detyrë të rëndësishme, tani është koha për të qenë të sigurt dhe të reflektoni pozitivitet.

Peshorja

Ndoshta kohët e fundit keni vuajtur nga distanca që keni me partnerin/en. Tani, më në fund mund t’i mbyllni ato ndjenja në kuti, kohë më të mira po vijnë. Në punë, nga ana tjetër, nëse keni ndryshuar kohët e fundit vend pune, është normale të ndiheni pak të çorientuar.

Akrepi

Nëse doni të shmangni telashet, përpiquni të flisni hapur me partnerin tuaj. Nga pikëpamja e biznesit, si sot (e premte) ashtu edhe nesër, mos e humbni kohën me njerëz që vetëm flasin, edhe kur timonin e kanë ata.

Shigjetari

Në dashuri, nëse keni diçka për t’i thënë partnerit/es, mos u përmbani, vetëm në këtë mënyrë mund të shmangni ekzagjerimin e një problemi. Në punë, megjithatë, mos e vendosni veten në plan të dytë. Gëzohuni, po vijnë mundësi të mira.

Bricjapi

Në ditët në vijim Venusi do të jetë i favorshëm, kjo garanton sukses më të madh në dashuri. Në punë, megjithatë, të reja po vijnë dhe do jenë aty deri në fund të vitit, ndaj mos u kapni të papërgatitur.

Ujori

Me Hënën dhe Venusin kundër, diskutimet me partnerin mund të ndizen edhe për gjëra të parëndësishme. Sidoqoftë, duke folur, edhe nëse situata nuk është më e mira, komunikimi duhet të jetë i fortë dhe të shikoni drejt së ardhmes me besim.

Peshqit

Mos krijoni polemika të panevojshme, kjo një kohë e mirë për dashurinë: do të keni mundësi të përjetoni emocione të veçanta. Sidoqoftë, në punë, nëse në këto javë kultivoni mundësitë që ju jepen, në fund do të shpërbleheni sepse stimujt nuk do të vonojnë.