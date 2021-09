Dashi

Dashuria: Mund të njihni dikë me të cilin/ën do të lidheni menjëherë. Paratë: Nëse i përdorni mirë burimet tuaja, fati do t’ju buzëqeshë. Puna: Ky angazhim i ri i punës do t’ju sjellë përfitime. Shëndeti: Përpiquni ta doni veten më shumë.

Demi

Dashuria: Një person i ri do të sjellë ndryshime sentimentale në jetën tuaj. Para: Lexoni me kujdes të gjitha dokumentet që firmosni. Puna: Në punë, gjërat po shkojnë mirë. Shëndeti: Nuk është gjendja juaj më e mirë, por së shpejti do të kalojë.

Binjakët

Dashuria: Do të mbetet e njëjta periudhë që po përjetoni, disi si të shpërndarë dhe konfuzë në aspektin e dashurisë. Para: Planifikoni mirë hesapet tuaja, ka shpenzime të paparashikueshme. Puna: Nëse doni të përparoni në karrierë, kërkoni ndihmë. Shëndeti: Mos mbani peshë të tepërt.

Gaforrja

Dashuria: Keqinterpretoni partnerin/en tuaj dhe imagjinoni gjëra që nuk janë. Para: Ruhuni nga kartat e kreditit, ato janë të rrezikshme. Puna: Që të keni një sens humori është e rëndësishme në punë. Shëndeti: Ndjeni një marramendje nga kaq shumë aktivitete që po bëni njëherësh.

Luani

Dashuria: Mendoni më pak dhe lëreni veten të tërhiqet nga instinktet e dashurisë. Para – Një ditë e begatë për ekonominë tuaj. Puna: Jeni të interesuar të kërkoni stabilitet më të madh në aspektin e punës. Shëndeti: Lodhja dhe mungesa e gjumit mund t’ju ​​rraskapitin.

Virgjëresha

Dashuria: Zemra është e qetë, falë një miku të bukur, Venusit. Puna vazhdon. Me pak fjalë, kjo ditë, ashtu si e gjithë java, nuk premtojnë lajme dhe ndryshime të mëdha. Përfitoni nga kjo për të marrë frymë dhe për të riorganizuar idetë tuaja, për t’iu përkushtuar zhvillimit të projekteve ose strategjive.

Peshorja

Dashuria: Shijoni kontributin e jashtëzakonshëm të Saturnit dhe Jupiterit që fuqizojnë Marsin dhe Mërkurin në shenjën tuaj. Puna: A e keni ëndërruar deri tani, por për arsye të ndryshme nuk keni qenë në gjendje të filloni një projekt? Tani mund t’i jepni formë produktit të zgjuarsisë suaj.

Akrepi

Dashuria: Ka ardhur koha për të kuptuar se ju e keni në dorë, fuqinë e asaj që ndodh. Mundohuni të menaxhoni trazirat tuaja emocionale duke qenë të sinqertë me veten. Puna: Jepini hapësirë ​​talentit që keni, por edhe krijimtarisë suaj. Ato po presin të dalin në pah përmes një krijimtarie befasuese.

Shigjetari

Dashuria: Keni të bëni me Hënën e Zezë tek Binjakët, e cila ushqen si dyshimet tuaja ashtu edhe ato të partnerit tuaj. Dëshironi të kurorëzoni një ëndërr dashurie? Ndërsa prisni që Venusi të zbresë në shenjën tuaj, dëgjojeni më pak ndjenjën tuaj të papërshtatshmërisë. Puna: Merrni disa ditë pushim!

Bricjapi

Dashuria: Ajo që ka funksionuar në të kaluarën nuk është gjithmonë përgjigjja e duhur për problemet e sotme. Çfarë do të thotë kjo? Se nuk keni nevojë të mësoni gjëra të reja aq sa keni nevojë për të harruar ato të vjetrat. Puna: Komunikoni sa më shumë që të jetë e mundur nëse doni të t’i keni gjërat nën kontroll.

Ujori

Marsi i bukur dhe i fortë, ju vendos në pozicion të mirë me Saturnin në shenjën tuaj. Por mbani gjithmonë në mend, se ekziston edhe Jupiteri që ju bën të ngarkoheni dhe të përballeni me gjërat dhe me të gjithë vendosmërinë që ju nevojitet. Një udhëtim me miqtë do të ishte një mundësi e mirë për të marrë frymë pas një periudhe intensive.

Peshqit

Ka kohë që mendimet e shpeshta dhe melankolike jua kanë prishur ekuilibrin. Aq shumë sa po ju duket sikur jeni akrobatë, gjithmonë të gatshëm për t’u përballur me aspekte të ndryshme të ekzistencës. Mundohuni të shkëputeni për një farë kohe. Bota nuk merr fund nëse merreni me veten për dy ose tre ditë.