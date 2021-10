Dashi

Nesër do të jetë një ditë e rëndësishme: më në fund do të keni shpëtimin tuaj! Ju po përpiqeni të riktheheni në rrugën e duhur për dy vjet, për të rindërtuar identitetin tuaj. Dhe tani, falë edhe disa vendimeve të pastra, me disa ndryshime do të filloni një rrugë të re!

Demi

Nesër do të jetë një ditë plot premtime. Pasja e Jupiterit dhe Saturnit do të lejojë mundësi të mëdha dhe rezultate fituese. Vendimet që merrni sot do t’ju çojnë larg! Ndoshta dikush ka marrë disa lajme të mira në ditët e fundit. Ju duhet të përfshiheni, mos e humbni këtë mundësi. Në dashuri, nëse e lini veten të shkojë, mund të përjetoni emocione të veçanta.

Binjakët

Dita do të fillojë në një mënyrë të lodhshme. Thellë thellë ju ende jetoni me ankth, ndoshta për shkak të punës. Dikush do të përpiqet të kuptojë se cilin drejtim duhet të marrë. Nga ana tjetër, ata që kanë pasur një farë suksesi mund ta kenë parë veten të kundërshtuar. Këta muaj do të jenë shumë premtues për dashurinë: nëse jeni vetëm duhet të krijoni njohje të reja.

Gaforrja

Dita e nesërme do të jetë një ditë shumë e rëndësishme në dashuri. Ditët e fundit keni gjetur edhe më shumë qetësi shpirtërore. Tani e tutje, krahasimet do të jenë më të lehta, megjithatë vështirësitë mbeten në punë, ndoshta marrëdhëniet me eprorët ose kolegët janë konsumuar plotësisht. Ndoshta dikush do të duhet të marrë parasysh një lëvizje, një ndryshim ose të përpiqet të përmbajë shpenzimet e veta. Kohët e fundit keni hedhur tutje një barrë të madhe duke thënë një të vërtetë.

Luani

Nesër do të jeni shumë të lodhur, por buzëqeshni! Një javë çlirimi është gati të fillojë, megjithëse e ngadaltë. Ata që kanë kërkuar një punë të re në të kaluarën mund të marrin një ofertë interesante në ditët në vijim. Edhe nëse tani jeni të zënë me mbylljen e disa projekteve ose keni vonesa të bezdisshme, dhe yjet tuaj janë shumë premtues. Së shpejti do të jeni në gjendje ta kapërceni këtë ngërç, por ndërkohë do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje asaj që thoni, mos provokoni njerëz që mund t’ju krijojnë probleme në të ardhmen. Bëni kujdes me shpenzimet tuaja!

Virgjëresha

Do të jeni shumë të fortë. Në punë, ata që punojnë vetë ose po përfshihen, do të përjetojnë lajme të rëndësishme. Nismat e reja do të lindin nën kujdesin më të mirë. Në dashuri, falë pranisë së Venusit në shenjë, do të gjeni qetësi, për sa kohë që jeni në gjendje të lini pas vetes tensionet që keni përjetuar në të kaluarën. Premton të jetë një javë plot kënaqësi!

Peshorja

Nesër mund të keni disa dyshime, hezitime. Duhet të përpiqeni të mos lodheni shumë. Jupiteri dhe Saturni do të jenë kundër edhe për pak kohë: bëni kujdes, sepse mund t’ju japë një problem juridik ose ekonomik. Ju mund të keni nevojë të flisni qartë ose të ndryshoni situata që kanë qëndruar në vend për shumë kohë. Ka shumë njerëz të lindur në Peshore që po bëjnë plane për të ndryshuar punë ose role.

Akrepi

Nesër do të ndjeni një lodhje të thellë. Mundohuni të mos e teproni! Ju vini nga një periudhë mjaft e lodhshme dhe fillimi i tetorit është shumë i vështirë. Ditë të tjera të trazuara ju presin. Fakti është që ju nuk dini nëse duhet të kryeni ose jo një punë specifike ose, nëse keni përgjegjësi, është dikush që vë në dyshim çdo propozim tuajin. Tani do të duhet të jeni shumë të kujdesshëm, por për fat të mirë, gjërat do të ndryshojnë. E mërkura do të jetë një ditë e rëndësishme për dashurinë.

Shigjetari

Nesër do të duhet të bëni shumë durim. Të gjitha projektet që prisni do të fillojnë në dimër, jo më parë. Ndoshta edhe për shkak të dikujt që nuk bashkëpunon siç dëshironi. Dëshira për të bërë nuk do t’ju ??lërë në baltë, por mund të përplaseni me njerëz që nuk kanë të njëjtin entuziazëm si ju, të cilët në një farë mënyre nuk ju kënaqin.

Bricjapi

Do të kërkoni siguri. Ashtu si të gjitha shenjat e tokës, ju keni shumë nevojë për siguri dhe stabilitet rreth jush. Kjo është arsyeja pse ju luftoni për të ndryshuar punë, edhe kur nuk ju kënaq më, për të ndryshuar dashurinë ose pikat e referimit. Por nëse diçka në jetën tuaj nuk po funksionon, mbase është koha të konsideroni disa ndryshime dhe të përfitoni nga këto yje shumë të favorshëm.

Ujori

Nesër mund të përjetoni ndonjë problem të vogël personal ose fizik, siç është një çrregullim i lehtë. Në frontin e punës mund të keni disa vështirësi ose një situatë të paqartë. Bëni durim, sepse nga 20 dhjetori shumë gjëra do të ndryshojnë! Kushdo që është duke punuar në një projekt të ri do të duhet të përballet me ndonjë vonesë të mundshme.

Peshqit

Dita do të jetë mjaft interesante. Në dashuri ditët e fundit keni pasur shumë konfuzion: kush nuk ka ende ide të qarta, do të përballet me probleme të reja! Duke vepruar kështu, do të jetë e lehtë të vendosni punën dhe studimin në plan të dytë. Kurrë më parë nuk do të kishit nevojë për më shumë konfirmime, por ato nuk mbërrijnë. Dhe do të rrezikoni të riktheheni në kujtime që ju dhembin. Bëni kujdes!