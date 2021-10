Jemi në mbyllje të javës aktuale dhe po vjen java e re, e fundit e tetorit. Jeni kuriozë ë dini si do të shkojë kjo ditë e hënë 25 Tetor? Kush do të jetë me fat në dashuri? Kush do të duhet të shfrytëzojë mundësitë në punë? Le të zbulojmë gjithçka me parashikimet e raportuara nga astrologu i njohur Paolo Fox!

Dashi:

Në dashuri, marrëdhënia e çiftit po përmirësohet në sajë edhe të Venusit të favorshëm. Kjo varësi që po krijoni me një person që është shumë afër jush në këto kohë, duhet parë me kujdes. Duket se është duke menduar më shumë për gjërat e tij dhe nuk ju përshtatet aspak. Nuk duhet të tërhiqesh kaq shumë prej tij/saj apo të biesh në naivitet të tepruar me fjalët e tij/saj.

Në punë, merrni kohë për të bërë zgjedhjet e duhura, rreziku për të bërë gabime është i lidhur me nxitimin që ju përfshin.

Demi:

Në dashuri është një ditë e favorshme për të tentuar të rikuperoni marrëdhënien me partnerin/en. Humori juaj do të jetë në lartësinë e duhur, kështu që mos lejoni që dikush t’ua turbullojë me fjalë jo shumë të këndshme. Kur ata kanë telashe apo janë të mërzitur, ky është problemi i tyre, jo i juaji.

Në punë, gjatë kësaj kohe ndiheni shumë nervoz për problemet dhe kjo ju bën të ndjeheni herë pas here të shqetësuar.

Binjakët:

Në dashuri rikthehet pak debat në çift. Në këto kushte ju sugjeroj që t’i jepni partnerit më shumë liri dhe pavarësi. Do të merrni lajme të reja, me shumë gjasa, përmes rrjeteve sociale, për një person që nuk është dikush me të cilin keni shumë kontakte, por që bisedoni me të herë pas here dhe madje në këtë rast mund t’ju sjellë ndonjë bisedë interesante dhe me vlerë për ju.

Në punë mund të jeni pak më të qetë pas një fundjave më të relaksuar.

Gaforrja:

Në dashuri për çiftet që kanë përjetuar kriza të vogla do të jetë një fundjavë pasionante. Nëse mendoni se po përballeni me një situatë të padrejtë dhe mendoni se nuk mund të bëni asgjë, nuk është plotësisht e vërtetë. Ndoshta duhet të lini pas frikën dhe të hidhni një hap për ta zgjidhur. Bisedoni me dikë të cilit i besoni, i cili do t’ju ​​ndihmojë të vlerësoni situatën.

Në punë mund të ndryshoni mendim për diçka, ose të pranoni të bëni një punë në kushte të ndryshme nga e kaluara.

Luani:

Në dashuri, më në fund, Hëna nuk është më në disavantazh, ndaj nëse keni pasur probleme me partnerin gjatë ditëve të fundit, këtë të hënë do të sqaroni gjithçka. Përfitoni nga kjo e hënë 25 për të shpenzuar më shumë kohë në marrëdhëniet tuaja më personale. Sigurohuni që disa tensione me partnerin ose mjedisin tuaj shoqëror të pakësohen. Komunikimi do të jetë thelbësor dhe nëse e propozoni me mjeshtëri shuarjen e tensionit, do të shihni se si funksionon.

Në punë deri në fund të muajit do ju duhet të merrni disa vendime të rëndësishme.

Virgjëresha:

Në dashuri, kjo e hënë duket se i është kushtuar miqësive, jepini pak kohë të lirë partnerit. Optimizmi është rritur dhe këtë të hënë 25, duket se gjithçka do ta shihni nga një këndvështrim tjetër. Kjo do të ndodhë sidomos në sajë të informacionit që do t’ju japë dikush shumë i afërt dhe tek i cili keni shumë besim.

Në punë, duket të jetë një ditë e mundshme për të zgjidhur çështjet më të rëndësishme në aspektin profesional.

Peshorja:

Në dashuri, Venusi në shenjën tuaj favorizon takime shumë interesante që do t’ju ​​ndriçojnë ditën. Për ata që janë të lidhur: Mund ta keni pritur më herët, por këtë të hënë do të keni më në fund, atë momentin e qetësisë që keni kërkuar me partnerin, nisur dhe nga fakti që keni pasur aq shumë nevojë për të filluar nga e para. Një bisedë në formë dialogu të qetë mund të shërbejë si balsam që shëron plagët dhe rinovon marrëdhënien.

Në punë e rëndësishme është të flisni vetëm nëse është patjetër e nevojshme.

Akrepi:

Në dashuri, çiftet e vjetra duhet të kenë kujdes nga keqkuptimet. Në punë, punët e reja janë të gjitha një burim shqetësimi, veçanërisht kur bëhet fjalë për të bërë gjëra të ndryshme nga sa më parë. Mos e neglizhoni atë momentin kur trupi juaj ju kërkon të bëni një pushim një pauzë, mbase po sforcoheni shumë kohët e fundit dhe trupi mund t’ju japë një paralajmërim të vogël. Disa ushtrime nuk ju bëjnë dëm, por për sa kohë që nuk e teproni, pasi ka rreziqe.

Shigjetari:

Në dashuri, e pritshme ndonjë ngatërresë me partnerin, mund të keni thënë disa fjalë shumë. Do të jetë një ditë e ngarkuar familjare pasi do të kërkojnë praninë tuaj ose do t’ju duhet të përballeni me një problem me një shtëpi apo pronë tjetër. Mundohuni që gjithçka të rrjedhë pa probleme dhe mos lejoni që dikush t’ju mposhtë.

Në punë, përpiquni të mendoni me kujdes, qetë dhe me gjakftohtësi për atë se çfarë duhet të bëni për të ardhmen.

Bricjapi:

Në dashuri do jetë një ditë plot sqarime me partnerin. Shkoni në ndonjë tryezë të përbashkët ose bëni një takim ku të demonstroni ndjenjat që keni. Për ata që nuk janë të lidhur, një gjë e re po duket në horizont. Ndoshta do të shfaqet diçka më shumë nga sa prisni, por sigurisht që do t’ju duhet të lëvizni kartat nëse dëshironi që ky takim të kthehet në diçka më shumë.

Në punë është koha për të bërë një pushim dhe për të reflektuar.

Ujori:

Në dashuri, nëse personi që doni është larg, sigurohuni që ta takoni nga afër. Në punë ka diçka të mirë për të ardhmen, fillon me plane afatgjata. Këtë të hënë, çdo gjë kalon me qetësi të madhe dhe nuk do t’ju duhet pothuajse asgjë tjetër për t’u ndjerë mirë.

Peshqit:

Në dashuri më në fund do të keni një përgjigje që e prisni. Ju po këmbëngulni të jeni protagonist i një eventi apo diçkaje që lidhet me krijimtarinë dhe do dini si ta bëni dhe gjithashtu do të argëtoheni. Asgjë nuk do t’ju shpëtojë, sepse intuita juaj do të jetë shumë e rafinuar dhe do të gjeni çelësin e suksesit, i cili gjithashtu do të shpërblehet.

Në punë shumë konflikte në vendin e punës me kolegët, nuk po ndiheni plotësisht të kënaqur.