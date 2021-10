Po afron e Hëna dhe java e dytë e Tetorit, jeni gati? Planet për ditën? Jeni shumë të zënë në punë dhe mezi prisni që të vijë fundjava tjetër? Epo, ndërkohë le të zbulojmë se çfarë na rezervon zodiaku.

A do të premtojë për mirë në dashuri? Për të gjitha noa.al ju sjell parashikimet për të 12 shenjat nga astrologu i mirënjohur Paolo Fox!

Dashi

Në dashuri, harrojeni një lidhje që ka përfunduar, Venusi tani është i favorshëm për gjëra të reja. Në punë ka të ngjarë të ketë një dëshirë të madhe për ndryshim.

Demi

Në dashuri, armiqësia e fillimit të muajit po përfundon, dashuria po rimëkëmbet. Me përmirësimet e punës në horizont, pritet një rimëkëmbje edhe në biznes dhe në marrëdhënie.

Binjakët

Në dashuri përpiquni të shmangni konfliktet. Jo të gjithë çiftet janë në krizë, por mund të ketë edhe plane të dyta nga dikush që nuk do ta prisnit. Në punë, shtyni të gjitha angazhimet dhe detyrat që ju dhanë kohët e fundit, sepse këtë të hënë është më mirë të mos sforcoheni.

Gaforrja

Në dashuri, e hëna dhe ditët në vijim janë interesante. Nëse lind një histori e re ajo duhet të vazhdojë me guxim. Në punë një nervozizëm i caktuar dominon skenën, duhet të jeni të kujdesshëm në gjykimin e gjërave dhe përballimin e tyre.

Luani

Në dashuri, Hëna është e favorshme, takime të mundshme me një Dash ose një Shigjetar. Në punë nëse detyra juaj është një punë në shërbim, do të merrni komisione të kënaqshme.

Virgjëresha

Në dashuri kjo e hënë është një ditë plot nervozizëm, edhe për shkak të partnerit/es. Në punë, një provim ose test do të shkaktojë një tendosje në sistemin tuaj të vetëkontrollit.

Peshorja

Në dashuri, çiftet që kanë debatuar duhet të përfitojnë nga kjo ditë për të gjetur qetësinë. Në punë një ofertë e re do të vlerësohet. Mendoni me kujdes për të kaluarën tuaj dhe planet për të ecur përpara.

Akrepi

Në dashuri Hëna është e favorshme, por përpiquni të përballeni me një bisedë plot me kunja. Në punë, mos e nënvlerësoni hipotezën e ndryshimit dhe nëse kohët e fundit jeni në një ambient të ri, ka të ngjarë që t’ju duhet ta bëni të qartë rolin dhe pozicionin tuaj.

Shigjetari

Në dashuri, çiftet që kanë një lidhje të mirë do ta konsolidojnë atë. Për beqarët, dashuritë e reja po vijnë. Në punë dëshironi të keni gjithçka nën kontroll, por mësoni t’i besoni edhe bashkëpunëtorëve tuaj.

Bricjapi

Në dashuri, zemrat e vetmuara mund të zbulojnë një miqësi që do të bëhet diçka më shumë, por muajin e ardhshëm. Mos u shpërqendroni në punë, sepse lajme interesante janë në rrugë e sipër. Nëse punoni si punonjës, kini kujdes nga hyrje-daljet pa leje.

Ujori

Në dashuri është një ditë interesante që favorizon takime të reja. Në punë në këtë moment lodhja ndihet, bëni një pauzë pushimi dhe merruni me atë që ju pëlqen, pa u mërzitur.

Peshqit

Në dashuri, nëse ka probleme me partnerin është më mirë t’i mbani për vete ose të flisni për to nga e marta. Në punë kjo ditë është e ngarkuar me stres që po mbretëron, nëse kohët e fundit keni sjellë në jetë një fëmijë ose keni lëvizur me shtëpi, jeni pak të shqetësuar për shpenzimet.