Dashi

Sot dita është ideale për të planifikuar udhëtimin, të cilin keni kaq shumë kohë që e prisni. Hëna dhe yjet ju sjellin energji pozitive në sektorin e dashurisë.

Demi

Familja ka nevojë për ju. Kushtojini më shumë kohë njerëzve të afërm, dëgjojini këshillat e tyre. Hëna dhe yjet sjellin energji pozitive në sektorin financiar.

Binjakët

Sot është dita për të shkëlqyer në punë. Nëpërmjet aftësive tuaja të mira komunikues arrini të mbyllni kontrata fitimprurëse për ju dhe kompaninë.

Gaforrja

Sot është dita e ndryshimeve. Yjet ju sjellin energji pozitive në sektorin e shëndetit. Kujdesuni më shumë për veten dhe ndryshoni zakonet e dëmshme për shëndetin fizik dhe mendor.

Luani

Keni shumë ide në mendjen tuaj por nuk dini nga t’ia filloni. Megjithatë yjet janë në anën tuaj sot, pasi ju sjellin energji pozitive në sektorin e krijimtarisë. Besojini intuitës suaj.

Virgjëresha

Shprehni dashurinë njerëzve tuaj. Mos i mbani për brenda ndjenjat dhe fjalët e ëmbla. Tregojini se interesoheni për ‘ta. Jini më praktik ketë fillim jave. Përqendrohuni te puna dhe të çështjet praktike, mos shpenzoni aty ku nuk duhet.

Peshorja

Reflektoni me veten tuaj. Jini të gatshëm të luftoni për atë që besoni. Hëna dhe yjet ju favorizojnë në sektorin e komunikimit. Mendoni vazhdimisht për anën negative dhe pozitive të situatave.

Akrepi

Kërkoni gjërat tuaja, veçanërisht nëse ato kanë qenë të huazuara për më shumë sesa prisnit që të ishin. Ju keni gjëra në jetë që dëshironi t’i zotëroni dhe nuk ka asgjë të keqe të shijoni gjërat e bukura. Pra, nëse dikush tjetër duhet t’ju kthejë pronat tuaja, nuk ka turp të kërkoni t’i merrni mbrapsht.

Shigjetari

Është e rëndësishme të jeni gjithmonë të sinqertë dhe mos lejoni që njerëzit e tjerë të përcaktojnë atë që doni të bëni ose do të shprehni. Kur njerëzit përpiqen t’ju ndryshojnë për t’iu përshtatur idealeve të tyre, jeta bëhet konfuze. Mundohuni të mos ndryshoni për askënd tjetër përveç vetes.

Bricjapi

Kujdes nga njerëzit e rremë, dhe nëse mendoni se dikush nuk është i mirë për ju, mos pretendoni ose mos jepni shumë shanse të dyta. Mos harroni se edhe gënjeshtrat më të mëdha dalin në dritë.

Ujori

A jeni gati për të bërë disa ndryshime serioze? Nëse po, sot është dita e duhur për ta bërë. Do të ngjisni shkallët e karrierës më shpejt nga sa e kishit menduar. Mund të njiheni me persona të cilët do të bëhen shumë të rëndësishëm në jetën tuaj.

Peshqit

Tremujori i Hënës zhvillohet sot duke sjellë energji të re në sektorin tuaj të arsimit të lartë dhe mendja juaj është e hapur për ide të reja dhe mundësi të reja.

Kufizimet me të cilat përballeni mund të jenë financiare, por mund të ketë grante ose bursa që nuk ishin atje më parë, por bëhen të disponueshme tani.