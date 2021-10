Këtë të shtunë në “Më thuaj një dëshirë” në Top Channel, mes shumë historish të bukura argëtuese por edhe prekëse, ka qenë edhe ajo e Xhuniorobertit të vogël I cili dëshironte të lumturonte nënën e tij.

Babai i Xhuniorobertit ndodhet në burg dhe ai nuk e ka takuar asnjëherë jashtë tij, në anën tjetër 7 vjeçari jeton me nënën në një dyqan në kushte shumë të vështira ekonomike dhe të tejmbushur me borxhe.

Ama ai ka një kërkesë: nuk do të shikoj mamin e tij me sytë me lot.

Me burrin në burg, nëna rrëfen vuajtjet me djalin e saj, teksa thote se “do heq pjesë të trupit tim për të rritur djalin”!