Ka momente mjaftueshëm inteligjente që na japin sinjal për të kuptuar që nuk ka ardhur ende momenti për të bërë diçka, për të shpjeguar pse duhet t’i shtyni disa ambicie dhe sipërmarrje. Një shembull? Natën e 6 dhe 7 shtatorit do të jetë një natë pa Hënë, spese Hëna dhe Dielli do të jenë të bashkuar në mënyrë perfekte në mes të shenjës së Virgjëreshës, duke filluar kështu hënën e re të muajit.

Por ky fenomen do të ndodhë pikërisht në trinomin e Uranit retrogradë, prandaj do të jetë veçanërisht e qartë për ju se ende nuk ka ardhur koha për të aspiruar një ndryshim, një ndarje me dikë ose diçka. Edhe nëse nuk është larg.

Do t’i ndani shumë mirë mendimet veçanërisht nëse jeni Dem, Virgjëreshë, Bricjap, Gaforre ose Peshore. Do ta kenë më të vështirë të respektojnë afatet qiellore shenja si Peshqit, Binjakët, Shigjetari ose Akrepi. Dashi dhe Luani duhet të përgatiten më mirë për diçka praktike, materiale, kurse Ujori duhet të bëjë hesapet me dikë që ende nuk është gati për diçka.