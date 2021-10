Njësia vendore e Shëndetit Publik në Krujë ka dalë në përfundimin se uji që kanë konsumuar qytetarët e Krujës që kanë shfaqur shenja helmimi, ka ngarkesa escherichia coli dhe streptokoku fekal të cilat janë infiltruar në burime.

130 qytetarë të tjerë në Krujë i janë drejtuar spitalit mbrëmjen e djeshme, duke e çuar në 500 numrin e personave të helmuar nga uji i pijshëm.

Pavarësisht se e kanë ditur që helmimi mund të ketë ardhur nga uji, ata kanë konsumuar ujin rezervë që kishin në shtëpi. Përzierja e ujërave të zeza me ujërat e bardha dyshohet të jetë bërë shkak i helmimit masiv.

Prokuroria e Krujës ka nisur hetimet për situatën e rëndë epidemiologjike. Hetimet do të zhvillohen për akuzën: “Ndotja e ajrit, e ujërave dhe e tokës me pasojë dëmtimin e shëndetit të personave”. Për momentin nuk ka asnjë person në hetim. Fillimisht ato do të fokusohen të zbulojnë shkaqet që çuan në helmimin e banorëve.

Prokuroria ka urdhëruar kryerjen e akteve të ekspertimit mjeko – ligjor. Në njoftimin për shtyp, thotë se janë duke u kryer hetime në drejtim të analizave fiziko-kimike dhe bakteriale të ujit të pijshëm që furnizon qytetin e Krujës. Megjithatë për të dalë në një një përfundim, Prokuroria thotë se është në pritje të analizave të ISHP.

/b.h