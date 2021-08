Ministri përgjegjës për Covid-19 në Zelandën e re, Chris Hipkins është bërë shënjestër e memeve në internet, pas një gafe që bëri në një konferencë për shtyp.

Teksa po fliste për situatën e koronavirusit në vend, Hipkins ngatërroi fjalët dhe u bëri thirrje njerëzve që të distancohen kur dalin jashtë dhe të “hapin këmbët”.

Drejtori i përgjithshëm i shëndetësisë në vend, Dr. Ashley Bloomfield, qëndronte pranë Hipkins në podium dhe ngriti vetullat teksa e dëgjoi atë të thoshte gafën.

Më vonë, Hipkins sqaroi se në vend të “hapni këmbët” ai e kishte fjalën për “stretch their legs”, thënë ndryshe të bësh një shëtitje të shkurtër pasi je ulur në një vend për pak kohë. Pavarsisht se situata u sqarua, gafa nuk i shpëtoi internetit, ku shpërthyen memet.

Am I doing this right?#SpreadYourLegs pic.twitter.com/Rx1bAoz1Tt

— Anna Sutherland (@annaksutherland) August 23, 2021