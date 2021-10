Në veri të provincën kineze Hebei, një grup shtëpish të llojeve të ndryshme që shkëlqejnë nën diell janë bërë një pikë e re referimi, shkruan “Xinhua”.

15 shtëpi, të dizajnuara nga profesorë dhe studentë të 29 universiteteve nga 10 vende, janë për “Solar Decathlon China”, një konkurs për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm, shëndetin e njerëzve dhe lidhjet e zgjuara.

Duke filluar në tetor, shtëpitë e ndërtuara në fshatin Desheng në qarkun Zhangbei do të funksionojnë me energji të pastër, kryesisht energji diellore. Fuqia e gjeneruar do të përmbushë ose tejkalojë konsumin e energjisë të vetë shtëpive.

Ekipet do të konkurrojnë në 10 divizione, duke përfshirë dizajnin e arkitekturës, shfrytëzimin e energjisë, mjediset e brendshme dhe potencialin e tregut.

Kina ka njoftuar se do të përpiqet të arrijë kulmin e emetimeve të dyoksidit të karbonit para vitit 2030 dhe të arrijë neutralitetin e karbonit para 2060-s.

Li Ang, sekretar i përgjithshëm i komitetit organizues të eventit, tha se shtëpitë do të sfidonin motin e ngrirë nën minus 30 gradë celsius në Zhangbei në dimër. Ekipet do të bëjnë rregullimet përkatëse në sistemin e ngrohjes së pastër në mënyrë që një zgjidhje e mundshme dhe e pastër e ngrohjes të promovohet në veri të Kinës në të ardhmen.

Sipas Li, rezultatet do të shpallen vitin e ardhshëm. Shtëpitë do të qëndrojnë në fshat për t’i shërbyer vitalizimit rural pas konkursit.