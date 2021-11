Njeriu do të lindë në hapësirë, do të vijë të shijojë, Jeff Bezos thotë gjëra interesante që lidhen me të ardhmen | Njerëzit do të lindin në hapësirë, Jeff Bezos tregon histori interesante për të ardhmen

Sipas PiPa News, Jeff Bezos, themeluesi i Amazon dhe pronar i kompanisë amerikane të hapësirës Blue Origin, thotë se do të vijë dita kur njerëzit do të lindin në hapësirë. Jeff Bezos, i cili hapi dyert e hapësirës për publikun e gjerë, tha se njerëzit e lindur në hapësirë ​​do të kalonin pushimet e tyre në Tokë ashtu si ne shkojmë në një park (Jeff Bezos on Space).

Ai tha se do të kishte shumë qytete në hapësirë ​​ku do të lindnin qeniet njerëzore. Këtë e tha biznesmeni miliarder gjatë një diskutimi të zhvilluar në Uashington. Këtu ai po fliste për të ardhmen e Blue Origin. Bezos dha mendimin e tij për çështje të tilla si planet e kompanisë, nisja në hapësirë ​​dhe shpëtimi i tokës.

Ai foli për vendbanime në hapësirë ​​që do të ishin si shtëpi lundruese, ku do të imitohej moti dhe graviteti i tokës. Këto shtëpi lundruese mund të strehojnë 1 milion njerëz dhe gjithashtu do të kenë lumenj, pyje dhe kafshë të egra. Bezos shtoi se për shekuj njerëzit do të lindnin në hapësirë ​​dhe kjo do të ishte shtëpia e tyre e parë. Ata do të lindin në këto koloni hapësinore, më pas do të shkojnë në një udhëtim në Tokë.

