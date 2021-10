Lideri historik i PD, Sali Berisha, gjatë takimit me demokratët në Korçë i është përgjigjur pyetjeve të qytetarëve.

Ndër të tjera, Berisha theksoi se e ka mbështetur Bashën me të gjithë mundësitë e tij.

Ish kryeministri tha se në vitin 2017 i kërkoi Bashës të dorëhiqej pas një humbje e cila ishte poshtëruese.

“Do të saktësoj një moment unë e kam mbështetur me të gjithë mundësitë e mia Lul Bashën në këto 8 vite. Nuk jam unë ai që e kam sjellë unë atë. Unë dhashë dorëheqjen.

Dhe asnjë tjetër përveç dy personave nuk u paraqit për të kandiduar. Në 2017 unë i kam thënë të japë dorëheqjen sepsje humbja ishte poshtëruese. Ai refuzoi.

Unë nuk kisha projekt isha i betuar të mos kthehesha. Nëse do dilja të thoja jep dorëheqjen do dilja të merresha me këtë.

E pranoj se kam bërë gabim. Lideri është lider. Por ai është lider i thyer.

Të jepte dorëheqje bënte shumë mirë jo të bëjë këtë që bën se na ka dëmtuar shumë në sy të elektoratit“, shprehet Berisha.