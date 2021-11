Një burrë ka rrefyer historinë e tij të martesës me gruan e cila për 30 vite me radhë nuk pranoi që të kishte marrëdhënie seksuale, shkraun The Sun në rubrikën Deidre, transmeton Bota Sot.

E DASHUR DEIDRE: Unë jam i martuar që 30 vjet dhe gruaja ime është ende e virgjër.

Kjo më thyen zemrën. Unë nuk ndihem si një njeri i duhur për të.

Në natën tonë të martesës, pas dasmës, po bëhesha gati për marrëdhënie, por ajo më ndaloi duke thënë: “Kjo nuk është e drejtë”.

Mendova se do të provonim përsëri natën tjetër, por nuk ndodhi kurrë. Ne puthemi dhe përkëdhelemi, por kjo është e gjitha.

Ajo erdhi me mua për t`u takuar me mjekun tonë kohët e fundit për diçka tjetër. Ai pyeti për jetën tonë seksuale, kështu që unë pranova se nuk kishim bërë kurrë seks.

Gruaja ime më pas rrëfeu se ajo kishte qenë “e tmerruar të mbetej shtatzënë”. Nëna e saj gjithmonë e kishte frikësuar për dhimbjet e lindjes.

Jemi të dy 57 vjeç dhe jam shumë i mërzitur. Pse nuk ma ka thënë më parë?

Asnjëherë nuk kemi mundur të kemi familje dhe nuk e kam shtyrë kurrë sepse mendoja se ajo nuk mund të bënte marrëdhënie.

Unë ende e dua atë, por ajo na ka privuar të dyve nga një jetë seksuale e dashur.

DEIDRE THOTË: Kjo është shumë e trishtueshme, por nëse kundërshton nuk do të fitojë asgjë.

Nuk ka asnjë arsye pse nuk mund të përpiqeni të filloni njëfarë intimitet, por kjo mund të kërkojë kohë dhe durim.

Paketa ime mbështetëse e quajtur Shijoni seksin në jetën e mëvonshme do t’ju ndihmojë gjithashtu.

/b.h