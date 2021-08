“Kur isha adoleshente, dikush tha se nuk mund të bëhesha kurrë modele sepse jam me aftësi të kufizuara.” Melissa Blake thotë se këto fjalë qëndruan me të për një kohë të gjatë – por sidoqoftë, ai “dikushi” e paska patur gabim.

Melissa erdhi në jetë në 1981 dhe lindi me sindromën Freeman-Sheldon, një kockë gjenetike dhe çrregullim muskulor që ka bërë që ajo të durojë më shumë se 26 operacione. Ajo ia beson shumicën e pavarësisë së saj prindërve, të cilët e mësuan se asgjë nuk mund ta ndalë të bëjë atë që dëshiron.

Sot, Melissa shkruan artikuj që mbulojnë kulturën pop dhe gjithçka rreth njerëzve me aftësi ndryshe. Ajo ka një diplomë gazetarie dhe ka shkruar për revista si The New York Times, Glamour, Cosmopolitan, ELLE, dhe shumë të tjera.

Kur vazhdoi të postonte selfie në faqen e saj në Twitter, shumë njerëz filluan ta tallnin dhe ajo iu përgjigj duke postuar gjithnjë e më shumë. Fakti që mori vëmendje nga kaq shumë njerëz e bëri virale dhe kështu, Melissa arriti të dalë në skenën e Javës së Modës në New York. Mindy Scheier, themeluesja dhe CEO e Runway for Dreams, është një nga fanset e saj, dhe në vitin 2020, ajo i kërkoi Melissës të ishte pjesë e eventit të modës në NYFW.

Melissa u bë pjesë e projektit, ku u modelua për marka si Tommy Hilfiger, Zappos Adaptive dhe Target, nga komoditeti i shtëpisë së tyre. Pasarela virtuale lejoi më shumë se 25 persona me aftësi ndryshe të ndajnë historitë e tyre dhe të theksojnë se sa e rëndësishme është të pranohen.

Nëse Melissa do kishte vëmendjen e gjithë botës për 10 sekonda, ajo tregon se do të thoshte:

“Ju lutem, dëgjojini njerëzit me aftësi ndryshe. Zërat dhe historitë tona kanë rëndësi. Ju lutem mos na lini pas dore në shoqëri.”

/b.h