Më 22 prill 2021, prokurori i Gjykatës së Shkallës së Parë Argyrokastro propozoi ngritjen e çështjes Kaçifas, me arsyetimin se 35-vjeçari nuk u plagos nga policia, por kreu vetëvrasje duke qenë i rrethuar nga forcat speciale shqiptare. Një muaj më vonë, gjykata kompetente u mblodh, e cila, megjithatë, vendosi të refuzojë propozimin e prokurorit, duke e karakterizuar atë si të paplotë dhe duke kërkuar një hetim të mëtejshëm të çështjes. Data e re për seancën gjyqësore u caktua më 13 shtator 2021. Asnjë vendim nuk u dha për propozimin as atëherë, pasi u gjykua se prokurori nuk kishte dhënë informacion të ri në lidhje me rrethanat e vdekjes së 35-vjeçarit.

Avokati i familjes Kaçifas, Efthymios Navridis, sqaroi gjatë një interviste për mediat greke, se në rast se gjykata më në fund pranon propozimin e prokurorit dhe vazhdon të arkivojë dosjen e çështjes, familja do të kundërshtojë vendimin duke apeluar, në gjykatat evropianenëse është e nevojshme. Sipas raporteve të mëparshme, Konstantinos Kaçifas u plagos për vdekje në një shkëmbim zjarri me policinë shqiptare më 28 tetor 2018, në fshatin Bularat në Shqipëri, gjatë festimit të përvjetorit kombëtar. Sipas autoriteteve shqiptare, Kaçifas hapi i pari zjarr, duke gjuajtur me kallashnikov ndaj punonjësve të policies. Ai u ndoq dhe pasi u gjet e refuzoi të dorëzohej, u vra në shkëmbimin e të shtënave me armë.

Autoritetet në Shqipëri fillimisht refuzuan, që t’ia dorëzonin trupin familjes. Në vend të kësaj, avokati i Verias dhe ish-deputeti Konstantinos Giovanopoulos shkoi në Shqipëri, i shoqëruar nga ekzaminuesi mjekësor Theodoros Vougiouklakis, këshilltar teknik në detyrë i familjes së Konstantinos Katsifas. E vetmja gjë që ata u lejuan të bënin ishte të shihnin trupin e 35-vjeçarit për vetëm disa minuta në morgun Argyrokastro dhe që Vougiouklakis ta shqyrtonte atë pa ndërmarrë asnjë veprim kriminalistik. Giovanopoulos e karakterizoi propozimin e prokurorit si një “tallje”, duke thënë se Konstantinos Kaçifas kishte dy plagë me armë zjarri në zemër.

“Askush nuk bën vetëvrasje duke qëlluar veten dy herë në zemër,” tha ai, duke shtuar se sipas informacioneve të marra nga autoritetet shqiptare në atë kohë, vdekja e 35-vjeçarit ishte rezultat i plagëve me armë zjarri.

Theodoros Vougiouklakis konfirmoi se nuk i lejohej të ekzaminonte trupin dhe se kur u lejuan të vizitonin morgun, plagët tashmë ishin qepur. Ai përsëriti, megjithatë, se imazhi i trupit nuk tregonte vetëvrasje. Nuk kishte asnjë shenjë të djegieve në trupin e Konstantinos Kaçifas të shkaktuar nga të shtënat, as gjoksi i tij nuk ishte plagosur nëse 35-vjeçari kishte qëlluar veten me një armë sulmi kallashnikov të fuqishëm në posedim të tij. Versioni i vetëvrasjes u dobësua edhe nga informacionet e policisë, në veçanti Departamenti i Prokurorisë për Vrasje të Sigurisë, një njësi e të cilit shkoi në Shqipëri me urdhër nga lart për t’u informuar në lidhje me rastin. Dy oficerët grekë patën takime me ndërlidhësin e policisë greke, zyrtarë të ambasadës greke, por edhe kreun e policisë shqiptare, i cili dha një informacion të detajuar mbi ngjarjen.

“Ajo që u tha ishte se policia shqiptare veproi në përputhje me rregullat dhe hapën zjarr ndaj Katsifas ndërsa ishin në mbrojtje ligjore. Askush nuk përmendi asgjë për vetëvrasjen,” tha një burim kompetent i policisë për mediat greke. Megjithatë, ekzaminuesi mjekësor shqiptar që kishte kryer autopsinë në raportin e tij, i cili përfshihet në dosjen e çështjes, gjithashtu i atribuon vdekjen e 35-vjeçarit vetëvrasjes.

Ministria e Jashtme greke ndërhyri duke sqaruar se çështja po monitorohet nga ambasada greke në Tiranë, si dhe se gjykata kompetente nuk ka nxjerrë ende një vendim përfundimtar. Motra e 35-vjeçarit, Ermioni Kaçifas, gjatë deklaratës së saj pretendoi se vdekja e tij ishte një vrasje gjakftohtë./ Përshtatur nga Kathimerini