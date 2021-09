Lajm i keq për Arsenalin në lidhje me gjendjen fizike të Granit Xhakës. Pas ekzaminimeve më të detajuara është konfirmuar lëndimi i rëndë i mesfushorit shqiptar gjatë një përplasjeje në derbin e Londrës Veriore përballë Tottenmhamit. Mësohet se 29-vjeçari ka pësuar këputje të ligamentit të brendshëm në gjurin e tij të djathtë.

Koha e rikuperimit do t’i marrë atij prej rreth 6-8 javësh.

Kjo do të thotë se Xhaka do të mund të kthehet në fillim të muajit dhjetor, duke humbur shumë ndeshje në Premier League, në Champions apo në eliminatoret e Botërorit të muajve tetor dhe nëntor me Zvicrën.