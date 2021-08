Bukuritë shqiptare, deti dhe plazhet e Shqipërisë kanë rrëmbyer vëmendjen e mediave prestigjiozes italiane Corriere della Sera. Në shkrimin e saj për udhëtimet prestigjiozja këshillon pushuesit se cilat vende duhen vizituar në Tokën e Shqiponjave, Corriere sugjeron se për italianët vendi ynë është destinacioni ideal. Gjithashtu ato thonë, se në Shqipëri, gjenden gjire të paprekura, limane të fshehura dhe “parajsa” të arritshme vetëm me anije.

Arsyet?

Është afër Italisë, është e pasur me bukuri natyrore dhe ka disa nga plazhet më të bukura në Ballkan.

Ne propozojmë një udhëtim nga Velipoja në Ksamil, duke kaluar nëpër Vlorë, Borsh dhe Sarandë. Midis gjireve të virgjëra, limaneve të fshehura dhe parajsave të arritshme me anije.

Nga vend i panjohur në destinacionin e pushimeve. Kush do ta kishte menduar se Shqipëria do të bëhej shpejt një nga destinacionet e preferuara italianët (dhe jo vetëm)?

Vitet e fundit, “Toka e Shqiponjave” ka rilindur: e re, dinamike, krijuese, pavarësisht problemeve të secilit vend në zhvillim. Qytetet e gjalla, deti i kristaltë, peizazhet e paprekura dhe disa nga plazhet më të bukur në gadishullin Ballkanik.

Shqipëria, ja 15 vendet që duhet t’i vizitoni

Plazhet më të mira mund t’I gjeni në jug të vendit, midis qytetit të Vlorës dhe Ksamilit, zonat e fundit shqiptare në kufi me Greqinë. Atraksione turistike si Sazani dhe Karaburuni, mund të arrihen me varkë, ndërkohë në Gjipe mund të shkohet vetëm me trekking.

Duke zbritur poshtë mund të shikoni Porto Palermon, me kështjellën e Ali Pashës me pamje nga deti dhe Borshin të përqafuar nga një hapësirë pemësh ulliri dhe shkurre mesdhetare.

Dhe pastaj Himara dhe Saranda deri në Ksamilin e kësaj hapësire, i famshëm për perëndimet e diellit dhe ujërat që zbehen nga blu në të kaltër.

Në veri të Shqipërisë, ndodhet Velipoja dhe Kepi i Rodonit, ku mund të admironi edhe rrënojat e një kështjelle të lashtë nga koha e Skënderbeut, heroit kombëtar shqiptar.

Velipoja

Disa kilometra nga kufiri me Malin e Zi gjendet plazhi i Velipojës, një plazh rënor me veti të shumta shëruese, falë përqendrimit të lartë të jodit në ujërat e tij, jo shumë larg Shkodrës dhe liqeni I Shkodrës, një destinacion ideal për turizmin familjar. Në veri të plazhit është Rezervati Natyror, një park I veçantë që strehon fazanë, dhelpra, çakallë dhe derra të egër.

Kepi ​​i Rodonit

Kepi ​​i Rodonit shtrihet në brigjet e detit Adriatik rreth një orë larg nga Tirana.

Plazhet përgjatë kepit janë të mbushur me bunkerë të ndërtuar gjatë epokës komuniste.

Për të vizituar kishën e vogël të Sant’Antonio dhe rrënojat e kalasë të ndërtuar në kohën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, heroit kombëtar të Shqipërisë.

Narta

Në veri të qytetit të Vlorës, qyteti i tretë më i madh në vend dhe porti i dytë pas Durrësit, ndodhet Laguna e Nartës, e cila karakterizohet nga plazhe të gjera ranore me ujëra të cekëta, ideale për ata që udhëtojnë me fëmijë të vegjël.

Në fund të lagunës gjendet manastiri ortodoks i Zvernecit, i ndërtuar midis shekujve 13 dhe 14, kushtuar Marisë: çdo vit, më 15 gusht aty festohet edhe Festa e Zonjës dhe kisha bëhet një destinacion për pelegrinët nga të gjitha anët e vendit dhe Ballkani.

Karaburuni dhe Sazani

Karaburuni dhe Sazani, deri para pak kohësh qendra ushtarake tanimë ato I kanë hapur dyert për vizitorët dhe mund të arrihen vetëm përmes rrugëtimit në këmbë ose me anijet që nisen çdo ditë nga Porti i Vlorës.

Karaburuni, në veçanti është i famshëm për shpellat e tij, siç është ajo e piratëve, për ujërat e tij të kristaltë dhe për limanet e fshehura me plazhe me guralecë të bardhë.

Palasa

E vendosur nën qafën e Llogarasë, Palasa është plazhi i parë përgjatë rivierës së famshme shqiptare.

Pikërisht në këtë gji në formë gjysmëhëne, Cezari zbarkoi së bashku me legjionarët e tij në shekullin II para Krishtit.

Dhërmi

Guralecë të bardhë, gjire të fshehura, ullinj shekullorë por edhe shumë klube nate dhe shumë turistë në muajt e verës, kjo është Dhërmiu, një plazh i bukur menjëherë pas Palasës dhe një nga destinacionet më të famshme bregdetare.

Drimadhet

Drimadhet janë vazhdimi i plazhit të Dhërmiut. Një gji i fshehur me dy plazhe, njëri me rërë dhe guralecë të vegjël, tjetri me guralecë të bardhë, i ndarë nga një formacion shkëmbor.

Një mrekulli e natyrës që mund të arrihet në këmbë përmes një shtegu të shkurtër dhe është një ndër plazhet më romantikë në Shqipëri.

Gjipe

Ata të cilët janë të stërvitur mirë mund të shkojnë në Gjipe, një perlë e fshehur në fund të një kanioni që derdhet në detin jon. Një shëtitje e shëndetshme për ata që duan aktivitetet në natyrë para se të zhyten në një nga gjiret më të bukur në Ballkan.

Jala

Poshtë fshatit Vuno, një nga më karakteristikët e rivierës shqiptare, është Jala, një plazh i vogël i vendosur midis formacioneve shkëmbore. Gjiri është një nga më ekskluzivët në bregdetin jugor shqiptar, falë klubeve dhe hoteleve luksoze që e karakterizojnë atë.

Himarë

Perla e Rivierës, qyteti i Himarës ka një det të mrekullueshëm të pastër dhe të kaltër.

Vitet e fundit, fluksi i turistëve është rritur ndjeshëm, duke pushtuar plazhet e qytetit dhe ato në zonën përreth, si Spile, Potam dhe Prinos.

Edhe Livadh-i i bukur, rreth tre kilometra larg qendrës, nuk u ka shpëtuar syve të kalimtarëve, ndërkohë që nuk duhet humbur kurrsesi Gjiri i Filirikut.

Llaman

Midis Himarës dhe Porto Palermos, gjendet Llaman një nga plazhet më pak të frekuentuar të Rivierës edhe në pikun e sezonit por dhe ndër më të bukurit.

Porto Palermo

Gadishulli i vogël i Porto Palermos i quajtur sipas ushtarëve italianë të vendosur në Shqipëri gjatë Luftës së Dytë Botërore, është një nga destinacionet më të tërheqëse në Shqipëri.

Gadishulli karakterizohet nga një kështjellë, e ndërtuar në shekullin XIX nga Ali Pasha i Tepelena , politikan dhe guvernator i disa territoreve evropiane të Perandorisë Osmane, në nder të gruas së tij.

Borshi

Borsh është plazhi më i gjatë në bregdetin Shqiptar, ideal për ata që duan të kalojnë ditën në ujë ose të bëjnë një shëtitje relaksuese përgjatë bregdetit. Plazhi magjepsës është i rrethuar nga pemët, kryesisht nga pemë ulliri që I japing ajrit temperature të freskëta. Në fshatin me të njëjtin emër ekziston një kështjellë që i përket epokës Bizantine, e rindërtuar më vonë nga osmanët.

Sarandë

Saranda është qyteti më i famshëm bregdetar në Shqipëri, mbretëresha e padiskutueshme e jetës së natës. Një qytet i cili ka ruajtur pak nga hijeshia e vet për shkak të ndërtimeve të reja.

Ksamil

Shumë e konsiderojnë atë plazhin më të bukur në Shqipëri dhe Ksamili është pika e fundit para se të kalohet në Greqi. Ksamili, me një liman me rërë të artë dhe guralecë të imët të larë nga ujërat e kristalta.

Veçantia e këtij plazhi qëndron në faktin se në gjirin e tij ka tre ishuj idilikë, të mbuluar me bimësi, të arritshme me not ose një udhëtim të shkurtër me varkë.

Pas tij gjendet edhe Parku Arkeologjik i Butrintit, trashëgimia e Unesco-s, një mikrokozmos mesdhetar me mbetje të lashta që variojnë nga epoka ilire në atë osman