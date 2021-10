Po punonin, por befas gjejnë ‘thesarin’ me 20 mijë euro të fshehur në murin e banesës së pensionistit, tundohen dhe ia marrin muratorët shqiptarë.

Dy shqiptarët që kryen vjedhjen u tradhetuan nga modeli i prodhimit të prerjes se euros, pasi pensionisti kishte mbi një dekadë që i mbante ato ne kuti.

Gazetari Shëtim Zinxhiria raporton se kjo vedhje e pabesueshme u zbulua në Kretë, ku dy punëtorë shqiptarë që shkuan për të punuar në shtëpinë e një të moshuari por ata zgjodhën rrugën më të lehtë atë të turpit, thuaj se kjo vedhje do ti shpëtonte ata ekonomikisht, por vedhja u zbulua nga policia në Departamentit në Asteriousia në Heraklion, Kretë.

Konkretisht, një i moshuar kishte fshehur kursimet e jetës në murin e shtëpisë së tij në të cilën kishte hapur një vrimë në të cilën kishte vendosur një kuti me 20,000 euro të depozituar dekadë më parë.

Në një moment i moshuari vendosi të bëj punime në shtëpinë e tij, duke bërë ndryshime të hedhë mure në disa dhoma dhe të formësojë hapësirën ku jeton. Ai u kërkoi punëtorëve të bëjnë ndryshime por të mos dëmtojnë murin ku ishte fshehur kutinë me 20 euro pa u thënë sigurisht arsyen.

Dy punëtorët shqiptarë arritën të zbulojnë se muri fsheh një sekret. Ata hapën një vrimë, gjetën kutinë dhe e morën me vete, duke mos lënë gjurmë që pensionisti që të kuptonte gjënë më të vogël. Disa ditë më parë plakut i duheshin paratë. Ai prish murin, por kutia me euro nuk ishte. Me lot në sy, ai shkoi në policinë e Asterousias për të raportuar vjedhjen.

Menjëherë filloi një hetim në shkallë të gjerë, gjatë të cilit të gjithë punëtorët që kishin punuar. Hetimi policor jo vetëm që ndaloi të dyshuarit, por gjithashtu u bë një përpjekje për të mbledhur sa më shumë informacion të jetë e mundur.

Kështu ata u informuan nga drejtuesit e bankave dhe njerëzit me njohuri financiare se kartëmonedhat një dekadë më parë kanë ndryshuar në krahasim me atë që është “prerë” vitet e fundit. Nga këtu filloi për të gjetur dhe arrestuar autorët. Një kontroll që ju bë një punëtori u gjet një nga kartëmonedhat e vjetra. Ai nuk mund të shpjegonte sesi e kishte në posedim një kartëmonedhë “të prerjes së vjetër”.

Autori i dytë u gjet gjithashtu gjatë hetimit paraprak, i cili gjithashtu kishte kartëmonedha 50 euro që i përkisnin të moshuarit. Bëhet fjalë për dy shqiptarë, të cilët jetojnë në fshatrat e afërta të zonës.

/a.r