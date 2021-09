Avokati Idajet Beqiri tha se në çështjen “Gërdeci” nuk është përfshirë vetëm Fatmir Mediu dhe nëse hetimet do të bëhen më të thelluara nga drejtësia e re do të dalin në pah shumë mungesa që ka bërë drejtësia e vjetër, e ndikuara nga politika dhe shumë emra të rinj që janë urdhëruesit e Gërdecit.

Sipas avokatit Beqiri, kjo është dosja e parë që po hapet ndaj Sali Berishës, duke konsideruar atë dhe familjarët e tij si përfituesit kryesorë të aktivitetit të demontimit të armëve.

“Jemi në rrugën e duhur dhe do të thotë që reforma në drejtësi po jep efektet e saj. Sot ndodhemi në një situatë të re në favor të ligjit dhe reformën në drejtësi, po i jepet vërtetë fuqi kësaj reforme. Nëse do të kërkohet plotësim hetimesh aty mund të dalin në pah se kush janë urdhëruesit e Gërdecit, kush janë përfituesit dhe interesat e kujt ishin në atë fabrikë.

Do dalin edhe bashkëpunëtorë të tjerë se Mediu nuk e ka bërë vetëm këtë. Ne kemi prova se Aldo Bumçi, që ishte ministër Drejtësie në vend që letrën t’ia çonte institucionit ia çon Shkëlzen Berishës, një absurditet i jashtëzakonshëm.

Do dalin edhe mjaft problematika të tjera, të gjithë të përfshirët në Gërdec, direkt ose indirekt do të dalin. E them me plot bindjen se kjo është dosja e parë që po hapet për Sali Berishën”, tha Beqiri gjatë një interviste për Report TV.

Avokati sqaroi hapat që do të vijë aktualisht çështja e Gërdecit. Ai tha se çështja do të shkojë sërish në shkallën e parë të GJKKO dhe më pas gjyqtari do të vendosë nëse do ta kalojë direkt për gjykim, apo ka nevojë për plotësime të tjera dhe do të rikthehet për hetim në SPAK.

/m.j