Selami Jenisheri, deputeti i opozitës së re në Kuvend, ka tërhequr vëmendjen me biçikletën e tij ngjyrë rozë. Gazeta Shqip ka siguruar një video të deputetit i cili lëviz lëviz me biçkletë nëpër Tiranë edhe pse temperaturat janë super të larta.

Kujtojmë se deputeti Jenishehri pasi u bë deputet, pyetjes se çfarë do bëjë pasi t’i mbarojë mandati, ai i është përgjigjur duke thënë se “i mjafton pensioni që do i dalë 75 mijë leke në muaj” dhe se “do argetohet me njerëzit më të dashur të zemrës”.

Deputeti Selami Jenishehri dhe pak ditë i kanë mbetur në parlamentin shqiptar, pasi nuk e fitoi karrigen e deputetit në zgjedhjet e 25 prillit, nderkohe qe nuk ka munguar fakti qe ai ka shikuar me shume “mall” nga Parlamernti, ku mund te hyje vetem si vizitor pas shtatorit./m.j