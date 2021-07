Bota përjetoi vitin më negativ ndonjëherë në 2020, sipas sondazheve

globale nga Gallup.

‘Indeksi i Përvojës Negative’ të Gallup arriti numrin më të lartë në 15

vjet, me 40 përqind të të anketuarve që thanë se ishin të shqetësuar

dhe 40 përqind thanë se ishin të stresuar.

Disa vende kishin emocione shumë më të këqija se mesatarja globale.

Iraku, Libani dhe Peruja shënuan më të lartat në Indeksin e Përvojës

Negative me 53 pikë Iraku dhe me nga 51 pikë Libani dhe Peruja,

krahasuar me rezultatin global prej 32 pikësh.

Dhe nuk është faji vetëm i pandemisë. Të dhënat e vitit 2020

vazhdojnë një model negativ nga dhjetë vitet e fundit ku bota tashmë

kishte vendosur një rekord prej 31 pikësh në 2019.

Agjencia kërkimore ndjek trishtimin, shqetësimin dhe emocione të

tjera negative me një ‘Indeks të Përvojës Negative’ vjetore bazuar në

sondazhet globale.

Ndërsa pandemia Covid-19 është sigurisht një fajtor kryesor në

përvoja të tilla negative, një vështrim nga afër i të dhënave të Gallup

tregon që faktorët e tjerë janë gjithashtu fajtorë.

Sondazhi i Gallup përfshin pjesëmarrje të pothuajse 160,000 njerëzve

në 115 vende.

Në çdo intervistë telefonike, studiuesit pyetën të anketuarit nëse

kishin përjetuar pesë emocione negative ditën e mëparshme:

shqetësimin, stresin, dhimbjen fizike, trishtimin dhe zemërimin.

Gjatë sondazhit të vitit 2020, 40 përqind e të anketuarve thanë se

ishin të shqetësuar dhe 40 përqind thanë se ishin të stresuar.

Nga të gjithë 160,000 të anketuarit, 29 përqind thanë se po përjetonin

dhimbje fizike, 27 përqind thanë se ishin të trishtuar dhe 24 përqind

thanë se ishin të zemëruar.

Pothuajse të gjitha vlerat ishin më të larta në vitin 2020 sesa në vitin e

kaluar, me stresin duke parë kërcimin më të lartë, nga 35 përqind në

2019 në 40 përqind në 2020.

“Ky kërcim prej pesë përqind përfaqëson 190 milion njerëz shtesë në

mbarë botën”, thanë studiuesit e Gallup.

Tajvani kishte rezultatin më të ulët me vetëm 13 pikë. Së bashku me

Kazakistanin, Estoninë dhe vendet e tjera me rezultate të ulëta në

vitin 2020, Tajvani vazhdimisht është shfaqur në fund të këtij indeksi.

(Daily Mail, gazeta “Si”)