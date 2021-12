Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka deklaroi se opozita me disa veprime të ndërmarra, të tilla si dalja nga Kuvendi apo mospjesëmarrja në zgjedhjet vendore është penalizuar.

Më tej Duka paralajmëroi se mbase në fund të këtij mandati, ai mund edhe të largohet nga politika.

‘Opozita ka ndërmarrë disa veprime, që e kanë penalizuar, daljen nga kuvendi, mos hyrja në zgjedhjet vendore etj. Kemi pas gabime të jashtëzakonshme, nuk ka bërë vaki ndonjëherë që të bëjmë gabime të tilla që t’i japim dorë mazhorancës në atë lloj mënyrë që të thuash ‘ja ka lënë në dorë’.

Edhe unë me parti të vogël, po të ma kishin lënë në dorë do të kisha fituar.(Qesh) Mos thoni u sa i zgjuar Duka, por do fitoja! Gabimi më i madh i Bashës? Lënia e mandateve! Humbja të sjellë probleme. Unë them ka qenë Basha kryetar i opozitës, dhe ai e ka marrë vendimin për mandatet.

Me Berishën nuk jemi takuar asnjëherë në mënyrë institucionale. Duke u ndalur, tek përplasja Basha-Berisha, Duka tha se kjo po i pengon ato që të bëjnë opozitë, ndërsa shton se ‘nesër’ mund të kemi dy parti, pra ndarjen e PD-së.

Kam përshtypjen se do ketë një problematikë shumë të madhe nëse vazhdon kjo lloj historinë. Nëse do të fitonim nuk do të ishte kjo lloj historie. Është një situatë jo e këndshme dhe nuk besoj se mund të sjellë pozitivitet.

Nëse do të arrijnë të gjejnë forca, të kenë një lidership, por unë e shoh larg bashkimin, më duket sikur nesër do të kemi dy forca politike. Unë jap opinionin tim. Kemi 3-4 muaj në parlament. Duke u marrë me veten po harrojmë detyrën kryesore që kemi. Fillimi i këtij procesi të Berishës, ishte për arsye personale.

Ajo që i jep hov Berishës, janë edhe humbjet e njëpasnjëshme të opozitës.Mund të largohem në fund të këtij mandati’, tha Duka.

/b.h