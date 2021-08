Mediat greke kanë publikuar pamjet e një prej episodeve të vjedhjeve dhe grabitjeve të bandës shqiptare para disa javësh që terrorizoi pronarët e dyqaneve në Greqi.

Njëri nga shqiptarët futej brenda zyrave ose dyqaneve me pretekstin e shpërndarjes së fletëpalosjeve për kaluar më pas te hapi i radhës, grabitja, ndërsa shoku priste jashtë me motor për t’u larguar me shpejtësi.

Por në një moment, njëri nga shqiptarët që u fut për të vjedhur u përlesh me pronarin e dyqanit. Tashmë shqiptarët janë të arrestuar dhe po presin vendimin e gjykatës për krimin e kryer.

